Степанов раскрыл новые планы Минздрава по вакцине от COVID-19

Украине предоставят вакцину против коронавируса несколькими траншами.
Украина будет получать вакцину от COVID-19 поэтапно. Первый транш – примерно 1 миллион 200 тысяч доз – государство направит на вакцинацию медицинских работников.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook по мотивам онлайн-конференции инициативы по глобальному доступу к вакцине против коронавируса COVAX.
Как утверждает чиновник, было принято решение о выделении Украине вакцины несколькими траншами. В первую очередь прививку против коронавирусной инфекции сделают медицинским работникам.
"Был определен дальнейший план действий относительно поставки будущей вакцины в Украину. Наше государство будет получать ее несколькими траншами. Первый составит около 1 млн 200 тыс. доз. В приоритете первого этапа прививки - работники здравоохранения", - пишет Степанов.
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Министр напомнил, что инициатива COVAX намерена предоставить украинскому государству 8 миллионов доз вакцины, что позволить бесплатно провакцинировать до 20% украинских граждан.
Также он подчеркнул, что теперь на очереди подписание документов с COVAX, в которых зафиксируют условия сотрудничества сторон.
Вакцина от СOVID-19
- Глава Минздрава Максим Степанов 15 ноября заявил, что Украина в шаге от подписания документов с фармацевтической компанией Pfizer и ведет переговоры с другими компаниями, которые проводят клинические испытания препарата от коронавируса в третьей стадии.
- Как рассказали в Pfizer, испытания вакцины от COVID-19 показали, что препарат предотвращает заражение вирусной инфекцией в 90% случаев.
- По словам главного санврача Виктора Ляшко, стоимость одной дозы вакцины от коронавируса составит 7 долларов. За полноценную прививку, которая включает две дозы, нужно будет заплатить 14 долларов.