Степанов раскрыл новые планы Минздрава по вакцине от COVID-19

Первый транш вакцины от COVID-19 Украина направит на вакцинацию работников сферы медицины - Степанов / УНИАН

Украина будет получать вакцину от COVID-19 поэтапно. Первый транш – примерно 1 миллион 200 тысяч доз – государство направит на вакцинацию медицинских работников.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook по мотивам онлайн-конференции инициативы по глобальному доступу к вакцине против коронавируса COVAX.

Как утверждает чиновник, было принято решение о выделении Украине вакцины несколькими траншами. В первую очередь прививку против коронавирусной инфекции сделают медицинским работникам.

"Был определен дальнейший план действий относительно поставки будущей вакцины в Украину. Наше государство будет получать ее несколькими траншами. Первый составит около 1 млн 200 тыс. доз. В приоритете первого этапа прививки - работники здравоохранения", - пишет Степанов.

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Министр напомнил, что инициатива COVAX намерена предоставить украинскому государству 8 миллионов доз вакцины, что позволить бесплатно провакцинировать до 20% украинских граждан.

Также он подчеркнул, что теперь на очереди подписание документов с COVAX, в которых зафиксируют условия сотрудничества сторон.

Вакцина от СOVID-19