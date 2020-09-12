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Степанов рассказал, к чему ведет текущая ситуация с Covid-19 в Украине

12 сентября 2020, 07:25

Глава Минздрава заявил, что в Украине может не хватить врачей для борьбы с Covid-19.

Степанов
Степанов оценил ситуацию с коронавирусом в Украине / УНИАН

Коронавирус в Украине выявили у более 145 тысяч человек. Сейчас страна идет не по лучшему сценарию развития ситуации с коронавирусом. В случае неконтролируемой ситуации с COVID-19 есть риск нехватки врачей, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Об этом Степанов рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", трансляция велась в Youtube.

По словам Степанова, коэффициент летальности в Украине - один из самых низких, но быстрый рост заболеваемости из-за несоблюдения правил может привести к коллапсу медицинской системы.

"Исходя из того, с какой легкостью мы перевалили за 2 тысячи, а затем - за три тысячи, а с другой стороны - легкомысленное отношение к санитарным правилам, - все это говорит, что мы идем не по лучшему сценарию, мягко говоря... нам элементарно может не хватить врачей в какой-то момент ", - сказал министр здравоохранения.

Резюмируя, Степанов подчеркнул, что уменьшить количество больных можно соблюдая "простые правила".

Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее:

  • 11 сентября Киев попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Такое решение приняла правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Обновленное эпидемическое зонирования начнет действовать с понедельника, 14 сентября.
  • 11 сентября коронавирус в Украине побил очередной антирекорд – за сутки выявили 3144 больных COVID-19.
  • 5 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
  • 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.
  • 30 августа глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что украинская власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса. У государства нет ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие.

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