Степанов рассказал, к чему ведет текущая ситуация с Covid-19 в Украине

Глава Минздрава заявил, что в Украине может не хватить врачей для борьбы с Covid-19.
Коронавирус в Украине выявили у более 145 тысяч человек. Сейчас страна идет не по лучшему сценарию развития ситуации с коронавирусом. В случае неконтролируемой ситуации с COVID-19 есть риск нехватки врачей, заявил глава Минздрава Максим Степанов.
Об этом Степанов рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", трансляция велась в Youtube.
По словам Степанова, коэффициент летальности в Украине - один из самых низких, но быстрый рост заболеваемости из-за несоблюдения правил может привести к коллапсу медицинской системы.
"Исходя из того, с какой легкостью мы перевалили за 2 тысячи, а затем - за три тысячи, а с другой стороны - легкомысленное отношение к санитарным правилам, - все это говорит, что мы идем не по лучшему сценарию, мягко говоря... нам элементарно может не хватить врачей в какой-то момент ", - сказал министр здравоохранения.
Резюмируя, Степанов подчеркнул, что уменьшить количество больных можно соблюдая "простые правила".
Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее:
- 11 сентября Киев попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Такое решение приняла правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Обновленное эпидемическое зонирования начнет действовать с понедельника, 14 сентября.
- 11 сентября коронавирус в Украине побил очередной антирекорд – за сутки выявили 3144 больных COVID-19.
- 5 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
- 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.
- 30 августа глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что украинская власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса. У государства нет ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие.