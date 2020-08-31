Степанов рассказал, какой тест нужно сдавать для госпитализации с COVID-19

Тест ИФА делают многие больницы и стоит он намного дешевле, чем ПЦР-тест на коронавирус / Reuters

Для госпитализации с коронавирусной инфекцией в Украине нужно сдавать тест иммуноферментого анализа (ИФА) на COVID-19, а не полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Радио Свобода.

По словам чиновника, тест ИФА делают многие больницы и стоит он намного дешевле, чем ПЦР-тест на коронавирус.

"У нас четко записано: все, кто нуждается в госпитализации, их тестируют не методом ПЦР, а методом ИФА, который стоит гораздо дешевле (чем ПЦР-тест, – ред.)", – отметил Степанов.

По его словам, если у человека начинают требовать ПЦР-тестирование, он может ответить, что, согласно стандартов, утвержденных в нашей стране Минздравом, это должен быть ИФА-тест, а ПЦР-тест делать нет необходимости.

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Как сообщал Главред, ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская пояснила, в чем подвох и главная опасность ПРЦ-тестов. Она подробно рассказала о ПЦР-тестах – основных тестах, которые диагностируют коронавирусную инфекцию.

В свою очередь, директор Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко рассказал, сколько стоит лечение от коронавируса.