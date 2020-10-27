Степанов рассказал, сколько тестов на коронавирус врут о наличии болезни

Степанов рассказал, сколько тестов врут о наличии болезни / УНИАН

Коронавирус в Украине выявили у 355 тысяч человек. При этом тестирование методом ПЦР не подтверждает наличие коронавируса у 30% больных.

В связи с этим в Украине госпитализация и лечение пациентов происходит при наличии клинических симптомов, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга 27 октября.

По его словам, существует несколько причин не точного диагностирования коронавируса с помощью ПЦР-тестов.

"Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в том числе с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР", - сказал Степанов.

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