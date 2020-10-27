Степанов рассказал, сколько тестов на коронавирус врут о наличии болезни

В Украине госпитализация и лечение пациентов происходит при наличии клинических симптомов коронавируса, так как тесты часто врут.
Коронавирус в Украине выявили у 355 тысяч человек. При этом тестирование методом ПЦР не подтверждает наличие коронавируса у 30% больных.
В связи с этим в Украине госпитализация и лечение пациентов происходит при наличии клинических симптомов, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга 27 октября.
По его словам, существует несколько причин не точного диагностирования коронавируса с помощью ПЦР-тестов.
"Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в том числе с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР", - сказал Степанов.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 26 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Минздрав не знает, сколько украинцев преодолели коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.
- В Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский.
- 17 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.
Автор: Адриана Бубновская