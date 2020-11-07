Степанов сказал, когда Украине в сутки грозит до 20 тысяч больных COVID-19

До 1 декабря в Украине количество найденных больных коронавирусом в сутки может достичь отметки в 20 тысяч, предупредил Максим Степанов / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов спрогнозировал, что в Украине до 1 декабря количество найденных новых инфицированных коронавирусом COVID-19 в сутки может быть 15-20 тысяч.

Лучшим сценарием был бы жесткий карантин в Украине, полный локдаун минимум на 21 день, поскольку это время является максимальным инкубационным периодом коронавируса, рассказал министр в интервью Радио НВ.

В то же время собеседник подчеркнул, что наша страна не может позволить себе полный локдаун, поскольку люди будут терять работу, и у них не будет средств даже на продукты.

"…медицинский коллапс – это когда у нас будут заполнены все места, которые способны оказывать медицинскую помощь больным COVID-19. На сегодня это 52 тысячи коек, а это 30% всего коечного фонда. При цифрах больше 15 до 20 тысяч больных в сутки мы можем дойти до стопроцентной заполненности… К таким цифрам мы можем дойти до 1 декабря", – сказал член Кабмина.Читайте такжеБольных с коронавирусом будут выписывать из больниц: Степанов назвал причину

Напомним, президент Владимир Зеленский говорил, что если в Украине каждый день будут находить 15 тысяч новых больных коронавирусом, то карантин 2020 станет жестким.

В Украине COVID-19 на протяжении ноября установил ряд антирекордов. По состоянию на утро 7 ноября вирус нашли у 450 тысяч 934 человек. За сутки коронавирус диагностирован у 10 тысяч 746 человек – это новый антирекорд.

Справка. В марте из-за COVID-19 была объявлена пандемия. В Украине с 11 марта начался общенациональный карантин. Позже карантин стал адаптивным – решение судьбы ограничительных мер доверили местным властям.

После этого страну поделили на карантинные зоны. В Украине есть четыре зоны карантина – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Кабмин решил, что карантин должен действовать до конца 2020-го.