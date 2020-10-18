Степанов уточнил, на кого чаще всего охотится коронавирус в Украине

Степанов рассказал, кого чаще убивает коронавирус в Украине / УНИАН

Коронавирус в Украине начал в последнее время чаще убивать – ежедневно в стране фиксируют в среднем около 100 смертей. Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, в Украине 75,7% от всех умерших от коронавируса составляют люди в возрасте старше 60 лет.

Об этом Степанов рассказал во время брифинга в воскресенье, 18 октября.

По словам Степанова, люди в возрасте старше 60 лет должны соблюдать нормы карантина во время небезопасного эпидемиологического периода.

"У нас из общего количества умерших людей процент людей, которые старше 60 лет - это 75,7%. Поэтому очень прошу вас, граждане старше 60 лет, пользуйтесь маской, соблюдайте дистанцию, пользуйтесь антисептиками...", - сказал он.

По словам министра здравоохранения, за минувшие сутки больше всего случаев коронавируса обнаружено в Харьковской (589), Львовской (305), Хмельницкой (338), Сумской (326) областях и г. Киев (453).

Меньше всего случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Кировоградской области - 52 за сутки.

По состоянию на утро воскресенья, 18 октября, в стране официально зарегистрировали 298 872 случая заражения коронавирусом, за сутки +5231.

За сутки в Украине злая болезнь убила 90 человек, всего жертвами Covid-19 стали 5607 человек.

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