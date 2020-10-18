Степанов уточнил, на кого чаще всего охотится коронавирус в Украине

Глава Минздрава рассказал, кого в Украине китайский коронавирус убивает чаще всего.
Коронавирус в Украине начал в последнее время чаще убивать – ежедневно в стране фиксируют в среднем около 100 смертей. Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, в Украине 75,7% от всех умерших от коронавируса составляют люди в возрасте старше 60 лет.
Об этом Степанов рассказал во время брифинга в воскресенье, 18 октября.
По словам Степанова, люди в возрасте старше 60 лет должны соблюдать нормы карантина во время небезопасного эпидемиологического периода.
"У нас из общего количества умерших людей процент людей, которые старше 60 лет - это 75,7%. Поэтому очень прошу вас, граждане старше 60 лет, пользуйтесь маской, соблюдайте дистанцию, пользуйтесь антисептиками...", - сказал он.
По словам министра здравоохранения, за минувшие сутки больше всего случаев коронавируса обнаружено в Харьковской (589), Львовской (305), Хмельницкой (338), Сумской (326) областях и г. Киев (453).
Меньше всего случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Кировоградской области - 52 за сутки.
По состоянию на утро воскресенья, 18 октября, в стране официально зарегистрировали 298 872 случая заражения коронавирусом, за сутки +5231.
За сутки в Украине злая болезнь убила 90 человек, всего жертвами Covid-19 стали 5607 человек.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 17 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.
- 16 октября главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав заказал специальные ПЦР-тесты, которые кроме коронавируса могут сразу обнаружить еще несколько болезней.
- 14 октября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса. В то же время он подчеркнул, что после появления вакцины от коронавируса в Украине она будет стоить около 40 долларов за дозу.