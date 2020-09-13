Степанов увидел риск повторения в Украине итальянского сценария по Covid-19

Министр здравоохранения припугнул украинцев итальянской трагедией.
Коронавирус в Украине вышел на новую высоту – ежедневно в стране фиксируют более 2000 новых случаев заражения. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ситуация с Covid-19 в Украине может повторить трагедию муниципалитета Бергамо в северной Италии, где весной практически каждый житель потерял кого-то из родственников.
Об этом Степанов рассказал в ходе брифинга в воскресенье, 13 сентября.
По словам министра здравоохранения, все уже устали от карантина, и он это понимает.
"Но если кто-то забыл и хочет посмотреть, что может быть, когда медицинская система не способна оказывать помощь, я очень советую просто зайти в интернет и посмотреть кадры из Бергамо, что было там", – отметил он.
Степанов подчеркнул, что вряд ли в Украине найдется какой-то более-менее адекватный человек, который захочет такое увидеть дома.
"Чтобы этого не было, мы должны, обязаны, это наша жизненная необходимость придерживаться тех правил и рекомендаций, которые установлены в стране", – подчеркнул глава Минздрава.
Отметим, по состоянию на утро воскресенья, 13 сентября, в Украине официально зарегистрировали 154 335 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине поставили +2476 новых диагнозов COVID-19. Опасная болезнь убила в Украине 3178 граждан, за сутки скончались +30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее:
- 11 сентября Киев попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Такое решение приняла правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Обновленное эпидемическое зонирования начнет действовать с понедельника, 14 сентября.
- 11 сентября коронавирус в Украине побил очередной антирекорд – за сутки выявили 3144 больных COVID-19.
- 5 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
- 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%
- 30 августа глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что украинская власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса. У государства нет ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие.