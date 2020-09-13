Степанов увидел риск повторения в Украине итальянского сценария по Covid-19

Степанов заявил, что Украина может повторить судьбу Италии / УНИАН

Коронавирус в Украине вышел на новую высоту – ежедневно в стране фиксируют более 2000 новых случаев заражения. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ситуация с Covid-19 в Украине может повторить трагедию муниципалитета Бергамо в северной Италии, где весной практически каждый житель потерял кого-то из родственников.

Об этом Степанов рассказал в ходе брифинга в воскресенье, 13 сентября.

По словам министра здравоохранения, все уже устали от карантина, и он это понимает.

"Но если кто-то забыл и хочет посмотреть, что может быть, когда медицинская система не способна оказывать помощь, я очень советую просто зайти в интернет и посмотреть кадры из Бергамо, что было там", – отметил он.

Степанов подчеркнул, что вряд ли в Украине найдется какой-то более-менее адекватный человек, который захочет такое увидеть дома.

"Чтобы этого не было, мы должны, обязаны, это наша жизненная необходимость придерживаться тех правил и рекомендаций, которые установлены в стране", – подчеркнул глава Минздрава.

Отметим, по состоянию на утро воскресенья, 13 сентября, в Украине официально зарегистрировали 154 335 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине поставили +2476 новых диагнозов COVID-19. Опасная болезнь убила в Украине 3178 граждан, за сутки скончались +30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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