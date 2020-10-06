Стоит ли ослаблять иммунитет из-за Covid-19: врач дала исчерпывающий ответ

Врач напомнила несколько правил, которые помогут в борьбе с коронавирусом / Reuters

Слишком сильная реакция иммунной системы человека на коронавирус (цитокиновый шторм) может привести к летальному исходу. Однако в условиях эпидемии Covid-19 иммунитет стоит повышать, а не подавлять.

Об этом рассказала главный врач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан, передает Obozrevatel.

"Цитокиновый шторм можно сравнить с "поломкой" иммунитета, с "перегревом мотора". Но самое главное – чтобы люди поддерживали свою иммунную систему, поддерживали свое здоровье", – подчеркнула она.

Когда больной находится на стационарном лечении, медики следят за показателями анализа крови и принимают соответствующие меры, чтобы затормозить неадекватный ответ иммунной системы на вирусную угрозу, рассказала Мостепан.

Также она напомнила несколько правил, которые помогут в борьбе с коронавирусом:

нужно правильно питаться и придерживаться сбалансированного режима дня;

проветривать помещение;

гулять на свежем воздухе;

профилактически принимать витамин С.

"Все это поддерживает здоровье и резерв нашего организма для борьбы с болезнью", – резюмировала врач.

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Напомним: