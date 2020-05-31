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Стоит ли ждать украинскую вакцину от COVID-19: главный санврач дал ответ

31 мая 2020, 13:08

Украинские академии наук нуждаются в инвестировании в разработку лабораторных мощностей.

Виктор Ляшко
Виктор Ляшко / Фото Радио Свобода

В Украине не ведутся разработки вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

На данный момент, по словам Ляшко, в мире разрабатываются около 70 вакцин против коронавирусной инфекции. И от момента начала разработки вакцины до завершения может пройти в среднем 18 месяцев.

"Мы понимаем, что имеем пятый месяц циркуляции возбудителя, поэтому вакцину ожидать стоит, но не стоит ожидать ее вот-вот, очень быстро. Хотя некоторые разработки вакцины уже пошли на вторую и третью стадии клинических исследований", – сказал Ляшко в интервью Радио Свобода.

При этом украинских разработок вакцины против коронавируса нет.

"Мы обращались в Академию медицинских наук, в Академию наук с вопросом относительно того, можно ли в Украине надеяться на разработку вакцины. Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а после этого уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины", – отметил главный санврач.

При этом Ляшко сообщил, что сейчас в Украине проходят клинические испытания четырех препаратов против коронавируса.

"Этим вопросом занимается другая отдельная группа. Есть государственный экспертный центр, который анализирует все материалы, допускает к проведению клинических испытаний. Я знаю, что там есть и препараты, которые могут влиять на уменьшение летальности, например, путем профилактики осложнений сердечно-сосудистой системы, легочной системы. А есть, которые имеют определенное противовирусное действие. Посмотрим, что дадут нам клинические исследования. И это по всему миру проводятся", – добавил Ляшко.

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Как сообщал Главред, ранее врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший председатель Центра общественного здоровья Владимир Курпита рассказал, сколько времени Украине придется ждать, пока страна получит вакцину от коронавируса COVID-19.

По его словам, вакцина уже создана. Причем уже несколько даже заявлений от разных производителей о создании вакцины. Но вопрос в том, действует ли эта вакцина, формирует ли она долговременный иммунитет.

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