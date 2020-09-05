Стратег рассказал об эпидемическом сепаратизме в Украине

В Украине во время карантина есть эпидемический сепаратизм, считает Вадим Аристов / УНИАН

Инфекционист и стратег Вадим Аристов считает, что во время карантина в Украине, введенного для борьбы с распространением коронавируса Covid-19, происходит эпидемический сепаратизм.

В нашей стране есть политическая и медицинская оппозиция, для которой власть важнее здоровья украинцев, она забросила свое политическое "зерно" на благодатную почву непонимания населением эпидемиологии и биологии, и сформировалось общественное мнение, что карантин лишний, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

Собеседник добавил, что президент Владимир Зеленский стал не в состоянии держать решение этого вопроса на своем авторитете, поэтому передал полномочия, необходимые для решения проблемы, местным властям, введя адаптивный карантин.

"Но заставить местные власти выполнять то, что действительно нужно, президент уже не может. Позиция властей Луцка и Тернополя (власти не хотят ужесточать карантин – Ред.) – это крайне плохой сигнал. И, скорее всего, осенью такая ошибка местных властей будет системной", – заявил стратег.

Аристов полагает, что местная власть может и в дальнейшем опираться введению более жестких ограничительных мер.

"...Мы имеем достаточно примеров: Черкассы, Новые Санжары, Луцк, Тернополь. То есть фактически в Украине происходит эпидемический сепаратизм. Эту проблему нужно срочно решать", – подчеркнул эксперт.