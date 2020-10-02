Существует ли эффективный препарат против Covid-19: в ВОЗ дали ответ

Чудодейственного препарата от коронавируса не существует / Reuters

Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что не существует определенного единственного препарата, который бы вылечил людей от Covid-19.

Об этом он заявил в интервью Суспільному.

"Не существует определенного единственного препарата, который бы нас вылечил. И нет никакого чудодейственного препарата, который человек мог бы принимать дома в случае легкого течения болезни", - сказал Ярно Хабихт.

По словам руководителя офиса ВОЗ, данные последних испытаний свидетельствуют, что некоторые кортикостероиды, такие как дексаметазон, дают определенный эффект при лечениии коронавируса. Но есть условие – их нужно применять для пациентов, которые уже находятся на искусственной вентиляции легких. Использование этого препарата уменьшает вероятность наступления смерти в 5 раз.

"Также необходимо помнить о кислородной терапии, которая также уменьшает вероятность негативных результатов лечения ", - добавил Ярно.

Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине также рассказал, что на данный момент более 200 экспериментальных вакцин находятся на разной стадии разработки или на разных фазах испытаний. Уже восемь вакцин от коронавируса находятся в третьей фазе клинических испытаний, еще одна – на рассмотрении.

"Поэтому на самом деле мы имеем 9 вакцин, которые до конца декабря 2020 должны показать результаты, которые мы сможем начать изучать ", - рассказал Ярно Хабихт.

По словам руководителя офиса ВОЗ, если все будет получаться хорошо, то вакцина в Украине может быть доступна во второй половине 2021 для людей из уязвимых групп населения.

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