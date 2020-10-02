Существует ли эффективный препарат против Covid-19: в ВОЗ дали ответ

Некоторые лекарства дают определенный эффект при лечениии коронавируса.
Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что не существует определенного единственного препарата, который бы вылечил людей от Covid-19.
Об этом он заявил в интервью Суспільному.
"Не существует определенного единственного препарата, который бы нас вылечил. И нет никакого чудодейственного препарата, который человек мог бы принимать дома в случае легкого течения болезни", - сказал Ярно Хабихт.
По словам руководителя офиса ВОЗ, данные последних испытаний свидетельствуют, что некоторые кортикостероиды, такие как дексаметазон, дают определенный эффект при лечениии коронавируса. Но есть условие – их нужно применять для пациентов, которые уже находятся на искусственной вентиляции легких. Использование этого препарата уменьшает вероятность наступления смерти в 5 раз.
"Также необходимо помнить о кислородной терапии, которая также уменьшает вероятность негативных результатов лечения ", - добавил Ярно.
Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине также рассказал, что на данный момент более 200 экспериментальных вакцин находятся на разной стадии разработки или на разных фазах испытаний. Уже восемь вакцин от коронавируса находятся в третьей фазе клинических испытаний, еще одна – на рассмотрении.
"Поэтому на самом деле мы имеем 9 вакцин, которые до конца декабря 2020 должны показать результаты, которые мы сможем начать изучать ", - рассказал Ярно Хабихт.
По словам руководителя офиса ВОЗ, если все будет получаться хорошо, то вакцина в Украине может быть доступна во второй половине 2021 для людей из уязвимых групп населения.
Читайте такжеУченые нашли натуральное средство от коронавируса
Коронавирус в Украине - что было ранее:
- Коронавирус 2020 установил антирекорд - за сутки в Украине добавились 4069 новых больных. Общее число зараженных Covid-19 в Украине превысило 213 тысяч человек.
- Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов считает, что заболеваемость Covid-19 будет расти.
- В ВОЗ считают, что реальное число смертей от Covid-19 выше, чем свидетельствует официальная статистика.
- Ученые считают, что Covid-19 оказался опаснее "испанки".