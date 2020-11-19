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"Сведет в могилу": врач предупредил об опасности дистанционного лечения COVID-19

19 ноября 2020, 14:57

Уверенно оценить состояние пациента по телефону невозможно, подчеркнул Евгений Дубровский.

коронавирус
При коронавирусе необходимо обращаться к врачу, подчеркнул врач-инфекционист / Фото Reuters

Эффективность дистанционного лечения коронавируса является сомнительной, заявил врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский.

Как подчеркнул он в своем Facebook, больные зачастую накручивают себя, выдают второстепенные жалобы за важные.

По словам врача, уверенно оценить состояние пациента по телефону невозможно, и это особенно опасно в случае с тяжелыми пациентами и теми, кто нуждается в экстренной помощи.

"Доктору на том конце провода тоже становится неспокойно. Направляешь на анализы, а в ответ постоянно слышишь, что на это уйдет несколько дней. Зачем мне анализы спустя несколько дней? Как быстро реагировать на изменения в состоянии больного? Есть ли там настоящая одышка, или просто паническая атака, …вирусная пневмония гонит лихорадку, или уже развивается осложнение? Нужно ли давать кроворазжижающие, или лучше воздержаться?", — описал врач самые распространенные вопросы и сказал, что часто не может дать ответы.

Он рассказал, что недавно потерял одну из своих пациенток, которая две недели лечилась дистанционно, а в больницу попала в крайне тяжелом состоянии.

"Дистанционное лечение скоро всех нас сведет в могилу", - добавил Дубровский.

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Напомним, ранее главный государственный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что последствия пандемии COVID-19 для украинской системы здравоохранения будут тяжелыми.

Коронавирус в Украине:

  • В Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых больных COVID-19 за сутки - 13 тыс. 357 человек.
  • За минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 531 человек, зафиксировано 257 летальных случаев и 7,4 тыс. случаев выздоровления.
  • За сутки было сделано 65 тыс. 402 тестирования на коронавирус, из которых методом ПЦР - 40 тыс. 585, методом ИФА - 24 тыс. 817.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1 тыс. 348, Днепропетровской - 1 тыс. 128, Киевской - 786, Запорожской - 748 и Черкасской – 726 областях.
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