Сын неделю не знал о смерти родителей: подробности гибели медиков под Киевом от Covid-19

Валентин с сыном Антоном / Фото: Одноклассники/Валентин Степченко

В городе Тараща Киевской области от осложнений коронавируса умерли 39-летняя Галина и 51-летний Валентин Степченко, которые работали медиками в центральной районной больнице. Их 13-летний сын теперь остался сиротой.

Как информирует Обозреватель, анестезиолог, заведующий отделением Валентин Степченко с первых дней эпидемии был на передовой борьбы с Covid-19. Жена работала медсестрой в местном центре первичной медико-санитарной помощи, именно она первой почувствовала недомогание.

"Вроде, сначала заболела она. А через три-четыре дня уже слег и муж. Они неделю или даже больше лечились дома. Ничего удивительного, потому что у нас 90% больных лечат коронавирус дома. В реанимации находится несколько пациентов. А потом у них пошло осложнение, стремительно развилась пневмония", — рассказал коллега врачей.

Галину забрали в реанимацию, коллеги помогали в сборе денежных средств, поскольку ей были необходимы лекарства по десять тысяч гривен за флакон. Позже в реанимации оказался и Валентин. Затем заболел их 13-летний сын, мальчика также забрали в больницу.

"Галя пролежала в реанимации около недели. Она умерла утром. Ее муж находился в другой больнице, и ему не говорили о смерти жены. Но кто-то ему позвонил и все-таки рассказал. Ему стало хуже от такого известия, и к вечеру его тоже не стало", — вспоминает коллега.

Читайте также"Не могу молчать": врач из Мариуполя шокировал реальной ситуаций с Covid-19Сын Антон неделю не знал о смерти родителей, его из реанимации перевели в обычную палату в день похорон. Мальчик догадывался, что с мамой и папой что-то не в порядке, поскольку они не приходили к нему в больницу и не отвечали на телефонные звонки. К мальчику приехала тетя и рассказала о трагедии, чтобы он не узнал об этом от посторонних людей.

"Она сказала:" Антон, ты не волнуйся, все будет хорошо". На что он ответил: "Хорошо уже никогда не будет". Он был поражен, что умерли оба родителя", — рассказала знакомая семьи Анжелика.

Как дальше сложится судьба сироты Антона – пока неизвестно. Однако сестра папы уже сообщила о намерении оформить опекунство, чтобы мальчик не попал в детский дом. Сестра, брат и старенькая бабушка остались у его мамы.

"Мы сейчас боимся выходить на улицу. Я бы не сказала, что у нас много людей болеет. Но такая трагедия напугала всех", - делиться переживаниями соседка.

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