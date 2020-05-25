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Гордон заболел коронавирусом

25 мая 2020, 17:32

Российский телеведущий пострадал от смертельного китайского заболевания несмотря на карантин в России.

Александр Гордон
Александр Гордон / Youtube

Александр Гордон заразился коронавирусом. Телеведущему пришлось немедленно покинуть студию, так как тест показал, что у звезды экрана Covid-19, сообщает MK.ru со ссылкой на источники.

Телеведущий Александр Гордон, внешне чувствовавший себя хорошо, оказался инфицирован коронавирусом. Все узнали об этом прямо в студии, потому что Гордон прошел голландский экспресс-тест на коронавирус  Biozek Medical (их в России представляет компания "Биотэк", именно такие тесты выбрало правительство Москвы для массового тестирования граждан).

Увы, полученный за 10 минут результат оказался неутешительным сюрпризом для Гордона - у него выявили коронавирус. Поэтому телеведущему пришлось немедленно покинуть студию для самоизоляции.

Ранее коронавирусом заразилась Дарья Мороз - актриса и участница Танцев со звзедами

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