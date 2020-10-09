Тест на Covid-19 в Украине можно сдать бесплатно в частной лаборатории

Соответствующее решение принял Кабинет министров.
ПЦР-тесты на коронавирус в скором будущем можно будет сдать бесплатно в частных лабораториях, услуги которых будут оплачены из бюджета.
"Предложено внести изменения в постановление Кабмина от 6 мая 2020 года №372, дополнительно выделив лабораторным центрам, которые принадлежат к сфере управления Минздрава, бюджетные средства в сумме 100 млн грн на закупку услуг по проведению лабораторных исследований тестирований на COVID-19 методом ПЦР в учреждениях здоровья, независимо от формы собственности", - цитирует УНИАН министра здравоохранения Максима Степанова, который озвучил решение в рамках заседания правительства.
Чиновники утвердили специальный документ, который позволяет задействовать частные лаборатории в процессе тестирования, но их услуги будут бесплатными для рядовых граждан.
На заседании правительства был затронут ряд финансовых вопросов. В частности, о выделении лабораторным центрам, которые принадлежат к сфере управления Минздрава, ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава" и ГУ "Украинский научно-исследовательский противочумный институт имени Мечникова", бюджетных средств в сумме 160 млн грн 898 тыс. грн на закупку дополнительного лабораторного оборудования и расходных материалов для проведения лабораторных исследований методом ПЦР.
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Коронавирус в Украине:
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Министерству здравоохранения поручено проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук с целью увеличения койкомест для больных коронавирусом.
В Украине прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.