Тест на Covid-19 в Украине можно сдать бесплатно в частной лаборатории

Тесты на коронавирус можно будет сдать бесплатно в частной клинике / Reuters

ПЦР-тесты на коронавирус в скором будущем можно будет сдать бесплатно в частных лабораториях, услуги которых будут оплачены из бюджета.

"Предложено внести изменения в постановление Кабмина от 6 мая 2020 года №372, дополнительно выделив лабораторным центрам, которые принадлежат к сфере управления Минздрава, бюджетные средства в сумме 100 млн грн на закупку услуг по проведению лабораторных исследований тестирований на COVID-19 методом ПЦР в учреждениях здоровья, независимо от формы собственности", - цитирует УНИАН министра здравоохранения Максима Степанова, который озвучил решение в рамках заседания правительства.

Чиновники утвердили специальный документ, который позволяет задействовать частные лаборатории в процессе тестирования, но их услуги будут бесплатными для рядовых граждан.

На заседании правительства был затронут ряд финансовых вопросов. В частности, о выделении лабораторным центрам, которые принадлежат к сфере управления Минздрава, ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава" и ГУ "Украинский научно-исследовательский противочумный институт имени Мечникова", бюджетных средств в сумме 160 млн грн 898 тыс. грн на закупку дополнительного лабораторного оборудования и расходных материалов для проведения лабораторных исследований методом ПЦР.

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