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Тест на коронавирус – где по какой цене можно сделать в Киеве

29 июля 2020, 11:30

Какие тесты на COVID-19 существуют, какова их стоимость и перечень лабораторий – в материале.

Тест на коронавирус Киев - цена и где сдать тест на COVID-19
Тест на коронавирус Киев - цена и где сдать тест на COVID-19 / Reuters

Тесты на коронавирус не всегда эффективны – но в условиях пандемии COVID-19 и карантинных правил они бывают необходимы. К примеру, выехать в другую страну, не имея на руках отрицательный тест на коронавирус, практически нереально.

Какие тесты на COVID-19 существуют, какова их стоимость и перечень лабораторий в Киеве, где проводят тестирование, сообщает издание The page.

Тесты на коронавирус – виды

Для украинцев есть три вида тестов на COVID-19.

Самым надежным считают ПЦР-тест, в основе которого лежит метод полимеразной цепной реакции. Именно этот вид теста чаще всего заставляют проходить туристов. Как его делают? У человека берут мазок из ротоглотки и носоглотки.

Читайте такжеОзвучена цена американской вакцины от коронавирусаЕще есть метод иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела IgM (при острой стадии заболевания) и IgG (чтобы узнать, болел ли пациент коронавирусом в прошлом) – он определяет наличие защитных антител к COVID-19, что образовались после проникновения вируса в организм. Как его делают? Берут кровь из вены.

Третий вид – экспресс-тест на коронавирус. На раннем сроке бесполезен, так как наличия антител к COVID-19 в крови способен определить лишь на 5-7-й день после начала болезни. Как его делают? Берут кровь из пальца.

Тест на коронавирус в Киеве – цена

Стоимость теста на коронавирус варьируется:

  • для ПЦР-теста – от 700 грн до 2265 грн;
  • для ИФА – от 300 грн до 1410 грн.

Тест на коронавирус – где сделать в Киеве

Готовится к тесту рекомендуют, как и к остальным заборам крови из вены: делать тест натощак, пить лишь воду (не больше 200 мл негазированной)с вечера отказавшись от алкоголя и приема лекарств (или предупредить лаборанта о приеме конкретного препарата). С собой обязательно взять паспорт.

  • Eurolab – ПЦР-тест вместе с консультацией за 2265 грн, ИФА-анализ – за 1410 грн. Результаты через три рабочих дня.
  • Into-Sana – ПЦР-тест за 2000 грн, ИФА-тест по 600 грн (IgM и IgG считают отдельно) плюс 40 грн за забор крови. Результаты на 4-5-й дней.
  • Medikom – за два дня могут сделать ПРЦ и ИФА: ПЦР-тест за 1920 грн, на дому – 2700 грн; ИФА – по 770 грн (на дому – 1270 грн); экспресс-тестирование – 850 грн (на дому – 1 450 грн), готов через 2 часа.
  • Добробут – ПЦР-тест за 1800 грн, ИФА-тест за 500-800 грн, экспресс-тест за 550 грн. Отдельно 640 грн за предварительную консультацию доктора (не нужна, если сдаете анализ на антитела IgG). Результаты стандартно за 24-48 часов, экспресс-тест — за полчаса.
  • Борис – ПЦР-тест за 1800 грн и ИФА-тест – по 950 грн с результатами за 48 часов, экспресс-тест – 850 грн с результатом в течение дня. Отдельно придется заплатить за консультацию врача – 610 грн.
  • Adonis – только ПЦР-тесты на коронавирус. Цена – 1300 грн за результаты через 2 дня, 1600 грн за результат на следующий день.
  • Synevo – только ИФА-тест по 600 грн за каждый плюс за забор крови 30 грн. Результаты через два рабочих дня.
  • INGO – ПЦР-анализ за 1 800 грн, ИФА – по 750 грн, экспресс – 600 грн. Результаты ПЦР-теста обещают за три дня, ИФА – за два дня, экспресс-теста – сразу.
  • Діла – ПЦР-тест за 1800 грн, ИФА – по 750 грн плюс за забор крови 30 грн. Результаты через пару рабочих дней.
  • ДНК-лаборатория – ПЦР за 700 грн плюс за забор 15 грн; ИФА – по 300 грн плюс за забор 20 грн. Если сделать тест с утра, то результаты можно забрать уже на следующий день – но с утра здесь большие очереди.

Напомним, по состоянию на 28 июля, в Украине зафиксированы 66 575 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 27 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +919.

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