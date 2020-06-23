Результат за 30 минут: в Японии разработали новый тест для диагностики COVID-19

Новый метод тестирования на коронавирус основан на пробе слюны / Фото pixabay.com

Ученые из Японии разработали новый быстрый тест на коронавирус. Результат теста становится известен уже примерно через 30 минут. При этом нет необходимости в сложном оборудовании и врачах-профессионалах.

Новая разработка принадлежит объединенной группе исследователей из университетов Нихон, Гумма и Токийского медуниверситета. Об этом сообщает Reuters.

Новый метод тестирования на коронавирус основан на пробе слюны. Ученые утверждают, что этот тест на COVID-19 ничем не уступает широко распространенным в настоящее время анализам с помощью полимеразной цепной реакции.

На данный момент одна из ведущих в Японии фармацевтических компаний Shionogi намерена предложить использовать новые облегченные тесты прежде всего для проверки пассажиров, въезжающих в страну из-за границы.

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Напомним, ранее доцент кафедры лабораторной диагностики биологических систем Киево-Могилянской академии Денис Билько заявил, что ПЦР-тесты на коронавирус СOVID-19 не всегда дают правдивый результат. Причиной этому может стать неправильная подготовка или нарушения условий перевозки анализов.