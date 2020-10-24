Тихановская ушла на карантин из-за Covid-19

Тихановская работает в онлайн-режиме / Reuters

Лидер беларуской опозиции Светлана Тихановская ушла на карантин после встречи с министром иностранных дел Словении Анже Логаром, у которого накануне выявили коронавирус.

Как передает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Анну Красулину, оппозиционерка сдаст тест на Covid-19.

До обнародования результатов анализа Тихановская будет на самоизоляции.

"Это не помешает работе нашей команды", — заявила ее представитель.

Отметим, сейчас Тихановская проживает в Литве. По законам прибалтийском страны, граждане, контактировавшие с зараженными коронавирусом, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. После встречи с Логаром на карантин ушли министры иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, Литвы Линас Линкявичюс и Эстонии Урмас Рейнсалу.

В штабе оппозиционерки подчеркнули, что она не испытывает проблем со здоровьем, однако соблюдает все необходимые рекомендации врачей. Тихановская и ее офис продолжают работу в онлайн–режиме.

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