Тищенко заболел коронавирусом

Евгений Тищенко

Российский боксер Евгений Тищенко подхватил коронавирус и начал лечение болезни.

У двукратного олимпийского чемпиона по боксу, Евгения Тищенко обнаружен коронавирус, сообщает телеканал Mash.

Сообщается, что олимпийский чемпион сам обратился в больницу к врачам с подозрением у себя коронавируса.

В госпитале у спортсмена взяли анализы на коронавирус, которые неожиданно оказались позитивными.

После этого чемпиона мира, Европы и России отправили на домашний карантин под контролем медиков. Пока что у Евгения Тищенко появляется легкая форма коронавируса.

Евгений Тищенко - российский боксер, выступающий в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях. Он был олимпийским чемпионом несколько раз, а также чемпионом Европы - олимпийский чемпион (2016), чемпион мира (2015), чемпион Европы (2015, 2017), чемпион Универсиады (2013) и серебряный призер чемпионата мира (2013).

Напомним, в России сворачивают карантин в разгар пандемии Covid-19