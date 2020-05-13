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Звезда Удивительная миссис Мейзел с семьей переболела коронавирусом

13 мая 2020, 18:29

Американский актер Тони Шалуб из сериала Удивительная Миссис Мейзел признался, что вместе с женой перенес коронавирус.

Удивительная Миссис Мейзел - Тони Шалуб
Удивительная Миссис Мейзел - Тони Шалуб / кадр из сериала

Звезда сериала Удивительная Миссис Мейзел Тони Шалуб долгое время хранил в тайне то, что вместе с женой Брук Адамс заразился COVID-19, но, когда переболел, 66-летний актер решил поделиться информацией с поклонниками, чтобы уберечь их от ошибок на карантине.

"В прошлом месяце моя жена Брук и я заболели вирусом, и это были довольно тяжелые несколько недель. Мы понимаем, что у многих других людей было намного хуже",– рассказал Тони Шалуб в ролике на ютубе.

Мужчина попросил всех придерживаться карантина, чтобы не повторить его опыт.

"Я надеюсь, что вы все осторожны и соблюдаете протокол. Теперь мы действительно все словно монахи", - сказал он.

Он также поблагодарил всех врачей и похвастался, что скоро станет дедушкой в 66 лет.

Напомним, в сериале Удивительная Миссис Мейзел Тони Шалуб играет отца главной героини Эйба Вайсмана.

Ранее сообщалось, что Оскар 2021 могут перенести из-за эпидемии коронавируса в мире.

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