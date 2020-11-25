Тотальный карантин на Новый год и Рождество: в Минздраве объяснили ситуацию

Допускаем повторения весеннего сценария карантина в Украине - Степанов / УНИАН

Власти могут быть вынуждены ввести жесткий карантин в Украине в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19. Если такие меры будут приняты, то украинцы столкнутся с ограничениями, которые были в стране весной.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24 в среду, 25 ноября, комментируя ситуацию с возможным усилением противоэпидемиологических мер в стране.

По его словам, ужесточение карантинных мероприятий нужно для того, чтобы разорвать цепочку передачи коронавирусной болезни. Такой вариант будет приемлем в случае угрозы здоровью населения.

"Могут быть такие обстоятельства, мы должны будем это ввести, для нашего здоровья", - сказал Степанов.

В ответ на вопрос о том, как будет выглядеть возможный карантин на новогодние праздники, министр заявил, что в такой ситуации Украину ждет абсолютный локдаун.Читайте такжеНовый год отменяется: в Украине хотят ввести полный локдаун - что запретят

"Если мы говорим о полном жестком карантине, то он будет касаться всех, без исключения, людей, так, как это было, условно говоря, весной", - подчеркнул Максим Степанов.

Карантин в Украине