Тотальный карантин на Новый год и Рождество: в Минздраве объяснили ситуацию

Жесткий карантин допускают на всей территории Украины.
Власти могут быть вынуждены ввести жесткий карантин в Украине в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19. Если такие меры будут приняты, то украинцы столкнутся с ограничениями, которые были в стране весной.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24 в среду, 25 ноября, комментируя ситуацию с возможным усилением противоэпидемиологических мер в стране.
По его словам, ужесточение карантинных мероприятий нужно для того, чтобы разорвать цепочку передачи коронавирусной болезни. Такой вариант будет приемлем в случае угрозы здоровью населения.
"Могут быть такие обстоятельства, мы должны будем это ввести, для нашего здоровья", - сказал Степанов.
В ответ на вопрос о том, как будет выглядеть возможный карантин на новогодние праздники, министр заявил, что в такой ситуации Украину ждет абсолютный локдаун.Читайте такжеНовый год отменяется: в Украине хотят ввести полный локдаун - что запретят
"Если мы говорим о полном жестком карантине, то он будет касаться всех, без исключения, людей, так, как это было, условно говоря, весной", - подчеркнул Максим Степанов.
Карантин в Украине
- Правительство 11 ноября в связи с ростом уровня заболеваемости COVID-19 приняло решение о введении в стране карантина выходного дня. Инициатива предполагает закрытие по субботам и воскресеньям заведений общепита и развлекательной сферы.
- Эксперты считают, что карантин выходного дня в Украине – неэффективная мера, поэтому в скором времени украинцев ожидают жесткие противоэпидемиологические меры.
- Министр культуры Александр Ткаченко считает, что Кабмин должен принять решение о двухнедельном карантине с ограничениями на новогодние праздники.
- Кабинет министров обязали предупреждать украинцев о введении усиленных карантинных мер за 7 дней до принятия решения.