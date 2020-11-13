Тотальный локдаун в Украине: в Кабмине рассказали, когда пойдут на крайние меры

Полный локдаун плачевно отразится на экономике Украины, подчеркнул Олег Немчинов.
Министр Кабинета министров Олег Немчинов оценил вероятность введения в Украине полного локдауна из-за эпидемии коронавируса.
Как подчеркнул он в эфире телеканала Дом, такой сценарий возможен, если карантин выходного дня не приведет к желаемому эффекту.
Представитель Кабмина отметил, что правительство уже обратилось к Торгово-промышленной палате для того, чтобы такой случай был признан форсмажорным, и люди, которые сдают в аренду помещения или берут, могли воспользоваться этим правом для компенсации.
"Люди должны быть официально оформлены, за них должны получать компенсацию их работодатели, которые им выплачивают деньги", - рассказал министр Кабмина.
Он также напомнил о том, что Кабмин внесет изменения в программы доступного кредитования "5-7-9": предприниматели смогут переоформить кредит или получить беспроцентные "каникулы".
"Если не будет в полном объеме реализован карантин выходного дня, к сожалению, мы рано или поздно придем к полному локдауну. А все оценки говорят, что это будет очень плачевно для экономики", - добавил Немчинов.
Отметим, что по данным источника Telegram-канала Легитимный, тотальный локдаун в Украине могут ввести до весны 2021 года.
"Наш источник сообщает, что тотальный локдаун если введут, то он продержится в лучшем случае до 31 декабря 2020 года, в худшем случае это до конца февраля. Об этом уже говорят на совещаниях в Офисе президента, но как обычно об этом говорить никто не будет, так как власть боится "протестов", - говорится в сообщении.
Кроме того, подчеркивается, что в декабре Украина закроет границы из-за тотальной эпидемии коронавируса.
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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что в Украине единственным выходом из ситуации со стремительным распространением коронавируса является полный локдаун.
По его словам, уже через месяц в Украине могут закончиться места в больницах. Степанов прогнозирует, что с таким темпом медики скоро физически не смогут оказывать квалифицированную помощь всем нуждающимся.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине коронавирус заразил за сутки еще 11 787 человек, в том числе 388 детей и 555 медработников.
- Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 512 652 человека.
- Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 9 317 человек. За сутки умерли еще +172 пациента.
- Выздоровели с начала эпидемии 233 849 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +6 155 украинцев.