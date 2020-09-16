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Трамп назвал сроки появления вакцины от коронавируса в США

16 сентября 2020, 08:00

Президент Штатов накануне выборов рассказал о вакцине от Covid-19 и "бросил камень в огород" предыдущей администрации.

Трамп поделился, что вакцина от коронавируса в США появится через три или через четыре недели
Вакцина от Covid-19 в США появится через три или через четыре недели, поделился Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Штатах скоро появится вакцина от коронавируса Covid-19.

Вакцина от вируса появится в США через три или через четыре недели, рассказал американский лидер ABC News в Национальном центре Конституции в Филадельфии.

По его слова, американские власти очень много работали над борьбой с пандемией коронавируса.

"...предыдущая администрация, возможно, потратила бы годы, чтобы получить вакцину (от Covid-19 – Ред.) из-за FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов – Ред.) и всех разрешений... мы в течение нескольких недель получим его, вы знаете, может быть, через три недели, через четыре недели", – поделился президент.

  • Напомним, пандемию коронавируса объявили в марте, ряд стран мира ввели карантин, началась работа над созданием вакцины от вируса.
  • В Российской Федерации 11 августа зарегистрировали вакцину от коронавируса, которую разработал центр им. Гамалеи. Российская вакцина стала первой зарегистрированной в мире.
  • Российскую вакцину не одобрили во Всемирной организации здравоохранения.

Справка. В университете Джонса Хопкинса выяснили, США – страна-лидер по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в США на утро 16 сентября нашли у 6 млн 605 тысяч 733 человек, скончались более 195 тысяч человек, а выздоровели свыше 2 млн 495 тысяч инфицированных.

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