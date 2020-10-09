Трамп раскрыл секрет быстрого выздоровления от коронавируса

Американский лидер принимал экспериментальный препарат.
Президент США Дональд Трамп смог быстро выздороветь после заражения коронавирусом, поскольку по рекомендации медиков воспользовался препаратом в качестве эксперимента, и он оказался успешным.
Как сообщает Straits Times, для главы Белого дома был приготовлен специальный медицинский коктейль.
Уточняется, что для приготовления препарата использовали образцы антител трех жителей Сингапура, которые ранее болели коронавирусной инфекцией. Национальный центр по инфекционным болезням Сингапура согласился сотрудничать с американской биотехнологической компанией Regeneron.
Читайте такжеВрач поведал, что нашли в организме больного коронавирусом ТрампаАмериканские медики просили выбрать 20 пациентов, которые уже переболели коронавирусом, но в Сингапуре подобрали только пять человек. Однако позже в США констатировали, что образцов достаточно. Впоследствии стало известно, что в лаборатории использовали антитела лишь трех сингапурцев.
Трамп согласился принимать препарат, который приготовили для него исследователи в качестве эксперимента. Результат оказался положительным. Президент уже вернулся на работу в Белый дом и утверждает, что не заразен. Он намерен 10 октября провести расширенное совещание.
Коронавирус у Дональда Трампа
2 октября стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заразился коронавирусной инфекцией.
Позднее издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент США утаил результаты первого теста на коронавирус.
4 октября глава аппарата Белого дома Марк Медоуз рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Дональда Трампа. По его словам, в пятницу, 2 октября, президент США чувствовал себя значительно хуже, чем об этом сообщили публично.
6 октября Дональд Трамп выписался из госпиталя и вернулся в Белый Дом. В больнице он находился три дня.