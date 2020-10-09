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Трамп раскрыл секрет быстрого выздоровления от коронавируса

9 октября 2020, 22:13

Американский лидер принимал экспериментальный препарат.

Трамп, коронавирус
Трамп победил коронавирус / Reuters

Президент США Дональд Трамп смог быстро выздороветь после заражения коронавирусом, поскольку по рекомендации медиков воспользовался препаратом в качестве эксперимента, и он оказался успешным.

Как сообщает Straits Times, для главы Белого дома был приготовлен специальный медицинский коктейль.

Уточняется, что для приготовления препарата использовали образцы антител трех жителей Сингапура, которые ранее болели коронавирусной инфекцией. Национальный центр по инфекционным болезням Сингапура согласился сотрудничать с американской биотехнологической компанией Regeneron.

Читайте такжеВрач поведал, что нашли в организме больного коронавирусом ТрампаАмериканские медики просили выбрать 20 пациентов, которые уже переболели коронавирусом, но в Сингапуре подобрали только пять человек. Однако позже в США констатировали, что образцов достаточно. Впоследствии стало известно, что в лаборатории использовали антитела лишь трех сингапурцев.

Трамп согласился принимать препарат, который приготовили для него исследователи в качестве эксперимента. Результат оказался положительным. Президент уже вернулся на работу в Белый дом и утверждает, что не заразен. Он намерен 10 октября провести расширенное совещание.

Коронавирус у Дональда Трампа

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