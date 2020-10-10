Трамп рассказал, какие симптомы коронавируса у него были

Глава Белого дома сдал еще один тест на Covid-19.
Президент США Дональд Трамп, который заразился коронавирусом, заявил, что после курса лечения снова чувствует себя сильным и энергичным, и рассказал, какие симптомы Covid-19 у него были.
Глава Белого дома отметил, что у него не было проблем с дыханием, но он "не чувствовал себя сильным", передает Fox News.
"Я не чувствовал себя полным жизненных сил, как должен ощущать себя президент США", - добавил он.
Находясь на лечении в медицинском центре им. Уолтера Рида, по словам Трампа, у него было "чувство усталости, чувство, что отсутствует привычный уровень энергии".
"Я принимал регенерон, через 24 часа я стал чувствовать себя по-другому и покинул госпиталь раньше. Сейчас я действительно чувствую себя хорошо", - добавил Трамп.
Глава Белого дома также рассказал, что недавно сдал еще один тест на коронавирус.
"Я еще не знаю точных результатов, но я сдал еще один тест. Я знаю, что либо содержание вируса крайне мало, либо я свободен от него", - сказал президент США и добавил, что окончательно перестал принимать лекарства "около восьми часов назад".
Также Трамп выразил готовность стать донором плазмы крови, которая используется для переливания пациентам со средней или тяжелой формой Covid-19.
"Никто мне еще не задавал этот вопрос, но я буду готов. Если они (врачи, - ред.) захотят, чтобы я это сделал, я это сделаю", - подчеркнул президент США.
Коронавирус у Дональда Трампа - что было ранее:
- 2 октября стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заразился коронавирусной инфекцией.
- Позднее издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент США утаил результаты первого теста на коронавирус.
- 4 октября глава аппарата Белого дома Марк Медоуз рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Дональда Трампа. По его словам, в пятницу, 2 октября, президент США чувствовал себя значительно хуже, чем об этом сообщили публично.
- 6 октября Дональд Трамп выписался из госпиталя и вернулся в Белый Дом. В больнице он находился три дня.
- 8 октября лечащий врач Шон Конли заявил, что в крови Трампа обнаружили антитела к коронавирусу.
- Президент США пообещал обеспечить американские медучреждения бесплатными препаратами от коронавируса. Он заявил, что в экстренном порядке разрешил использовать регенерон и его аналоги - их направят в больницы.