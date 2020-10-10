Трамп рассказал, какие симптомы коронавируса у него были

Трамп заявил, что сейчас чувствует себя сильным и энергичным / GettyImages

Президент США Дональд Трамп, который заразился коронавирусом, заявил, что после курса лечения снова чувствует себя сильным и энергичным, и рассказал, какие симптомы Covid-19 у него были.

Глава Белого дома отметил, что у него не было проблем с дыханием, но он "не чувствовал себя сильным", передает Fox News.

"Я не чувствовал себя полным жизненных сил, как должен ощущать себя президент США", - добавил он.

Находясь на лечении в медицинском центре им. Уолтера Рида, по словам Трампа, у него было "чувство усталости, чувство, что отсутствует привычный уровень энергии".

"Я принимал регенерон, через 24 часа я стал чувствовать себя по-другому и покинул госпиталь раньше. Сейчас я действительно чувствую себя хорошо", - добавил Трамп.

Глава Белого дома также рассказал, что недавно сдал еще один тест на коронавирус.

"Я еще не знаю точных результатов, но я сдал еще один тест. Я знаю, что либо содержание вируса крайне мало, либо я свободен от него", - сказал президент США и добавил, что окончательно перестал принимать лекарства "около восьми часов назад".

Также Трамп выразил готовность стать донором плазмы крови, которая используется для переливания пациентам со средней или тяжелой формой Covid-19.

"Никто мне еще не задавал этот вопрос, но я буду готов. Если они (врачи, - ред.) захотят, чтобы я это сделал, я это сделаю", - подчеркнул президент США.

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