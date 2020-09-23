Трамп собрался первым среди американцев испытать вакцину от Covid-19

Трамп даже согласен привиться вакциной не отечественного производства.
Американский лидер Дональд Трамп готов первым в США сделать прививку от коронавируса. Правда, есть условие – вакцина должна быть безопасной.
Трамп даже согласен сделать это вакциной не отечественного производства, если Штаты не смогут первыми запатентовать данный препарат. Хотя американские власти и возлагают большие надежды на вакцину от Covid-19, которую разрабатывает Оксфордский университет. Эта вакцина уже находится на третьей стадии клинических испытаний.
О желании Трампа общественность проинформировал пресс-секретаря Белого дома в ходе традиционного брифинга.
Читайте такжеЗеленский "наехал" на Минздрав из-за борьбы с коронавирусом"Я хочу, чтобы была вакцина, которая работает. Меня не беспокоит, если ее сделает кто-то другой, я сниму перед ними шляпу", – процитировала Трампа спикер.
Ранее Трамп анонсировал начало вакцинации американцев от коронавируса в октябре 2020. До конца года планируется изготовить 100 миллионов доз вакцины.
Накануне Трамп публично "выпорол" Китай из-за коронавируса. Президент США считает, что Китай нужно наказать.
Вакцина от коронавируса – последние новости
- 16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса Covid-19 появится в Штатах через три или через четыре недели.
- Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявлял, что американская вакцина от коронавируса появится к концу года.
- Китайская вакцина от коронавируса находится на третьей, заключительной фазе испытаний. При этом в стране уже разрешили делать прививки людям из зоны риска за месяц до официального завершения клинических исследований. Эксперты, в свою очередь, бьют тревогу, потому что сомневаются в эффективности препарата.
- 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.
- Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая является лидером глобальной гонки по созданию вакцины против Covid-19, приостановила клиническое испытание своего препарата. Решение было принято после того, как заболел доброволец, на котором испытывали вакцину.
- В конце сентября стало известно, что в Украине начнут создавать собственную вакцину против Covid-19. Первые прототипы могут появиться через два-четыре месяца. Государственные гранты на разработку вакцины против коронавируса выиграли сразу два отечественных института. Однако реального финансирования институты пока не получили.