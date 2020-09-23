Трамп собрался первым среди американцев испытать вакцину от Covid-19

Коронавирус в США - Трамп согласился стать подопытным для вакцины / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп готов первым в США сделать прививку от коронавируса. Правда, есть условие – вакцина должна быть безопасной.

Трамп даже согласен сделать это вакциной не отечественного производства, если Штаты не смогут первыми запатентовать данный препарат. Хотя американские власти и возлагают большие надежды на вакцину от Covid-19, которую разрабатывает Оксфордский университет. Эта вакцина уже находится на третьей стадии клинических испытаний.

О желании Трампа общественность проинформировал пресс-секретаря Белого дома в ходе традиционного брифинга.

Читайте такжеЗеленский "наехал" на Минздрав из-за борьбы с коронавирусом"Я хочу, чтобы была вакцина, которая работает. Меня не беспокоит, если ее сделает кто-то другой, я сниму перед ними шляпу", – процитировала Трампа спикер.

Ранее Трамп анонсировал начало вакцинации американцев от коронавируса в октябре 2020. До конца года планируется изготовить 100 миллионов доз вакцины.

Накануне Трамп публично "выпорол" Китай из-за коронавируса. Президент США считает, что Китай нужно наказать.

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