Трамп утаил результаты первого теста на коронавирус - СМИ

Глава Белого дома в частной беседе просил одного из своих помощников, осведомленного о результатах первого теста, не разглашать их.
Американский президент Дональд Трамп, которого могут выписать из больницы уже сегодня, не сообщил о первом положительном результате теста на коронавирус. Он знал, что болен, еще до появления в эфире телеканала Fox News, где рассказал о диагнозе своей помощницы Хоуп Хикс, но скрыл результат своего экспресс-теста.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В интервью журналисту Шону Хэннити он тогда сказал, что сдал тест, однако подчеркнул, что не знает результатов.
По данным WSJ, Трамп к этому времени уже был осведомлен о показаниях первого экспресс-теста, однако ожидал появления результатов второго теста.
Согласно правилам для сотрудников Белого дома, вторая, более точная проверка на коронавирус делается при выявлении заражения экспресс-тестом.
Также источник отметил, что Трамп в частной беседе просил одного из своих помощников, осведомленного о результатах первого теста, не разглашать их.
"Никому не говори", - сказал он.
У Трампа коронавирус – о чем сообщалось ранее:
- 4 октября глава аппарата Белого дома Марк Медоуз рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Дональда Трампа. По его словам, в пятницу, 2 октября, президент США чувствовал себя значительно хуже, чем об этом сообщили публично.
- 2 октября спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков пожелал главе США Дональду Трампу, который заразился коронавирусом Covid-19, быстро справиться с болезнью.
- 2 октября стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заразился коронавирусной инфекцией.