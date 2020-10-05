Трамп утаил результаты первого теста на коронавирус - СМИ

Дональд Трамп утаил результаты первого теста на коронавирус / Reuters

Американский президент Дональд Трамп, которого могут выписать из больницы уже сегодня, не сообщил о первом положительном результате теста на коронавирус. Он знал, что болен, еще до появления в эфире телеканала Fox News, где рассказал о диагнозе своей помощницы Хоуп Хикс, но скрыл результат своего экспресс-теста.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В интервью журналисту Шону Хэннити он тогда сказал, что сдал тест, однако подчеркнул, что не знает результатов.

По данным WSJ, Трамп к этому времени уже был осведомлен о показаниях первого экспресс-теста, однако ожидал появления результатов второго теста.

Согласно правилам для сотрудников Белого дома, вторая, более точная проверка на коронавирус делается при выявлении заражения экспресс-тестом.

Также источник отметил, что Трамп в частной беседе просил одного из своих помощников, осведомленного о результатах первого теста, не разглашать их.

"Никому не говори", - сказал он.

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