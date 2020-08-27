Травматы и биты: подробности нападения на бус с людьми на Харьковщине

В полиции не подтвердили информацию об убитых в результате нападения.
В Харьковской области полиция выясняет обстоятельства стрельбы в четверг вечером в районе Люботина на трассе Киев-Харьков.
Об этом Интерфакс-Украина сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"На месте происшествия работает руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются", - сказано в сообщении.
Вместе с тем в ГУ НП в Харьковской области заявили, что пока не подтверждают информацию об убитых.
"Насчет раненых выясняем", - добавили в полиции.
В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф слова нардепа Ильи Кивы о погибших опровергли.
Как сообщил директор КП Виктор Забашта, пострадавших — трое, сообщает Newsroom.
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У всех пострадавших - ушибы от травматического оружия, у одного - подозрение на черепно-мозговую травму от удара битой. Все пациенты - в удовлетворительном состоянии.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:
Напомним, ранее сообщалось о том, что в холле сессионного зала Николаевского областного совета депутатов от партии Оппозиционная платформа — За жизнь забросали сырыми яйцами.
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Во время инцидента депутаты ОПЗЖ проводили брифинг по поводу необходимости предоставления возможности голосовать на предстоящих выборах жителям подконтрольной Украине территории Донбасса.