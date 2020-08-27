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Травматы и биты: подробности нападения на бус с людьми на Харьковщине

27 августа 2020, 20:41

В полиции не подтвердили информацию об убитых в результате нападения.

В Харьковской области разгромили автобус с людьми / Telegram/Kharkiv1654

В Харьковской области полиция выясняет обстоятельства стрельбы в четверг вечером в районе Люботина на трассе Киев-Харьков.

Об этом Интерфакс-Украина сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"На месте происшествия работает руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются", - сказано в сообщении.

Вместе с тем в ГУ НП в Харьковской области заявили, что пока не подтверждают информацию об убитых.

"Насчет раненых выясняем", - добавили в полиции.

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф слова нардепа Ильи Кивы о погибших опровергли.

Как сообщил директор КП Виктор Забашта, пострадавших — трое, сообщает Newsroom.

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У всех пострадавших - ушибы от травматического оружия, у одного - подозрение на черепно-мозговую травму от удара битой. Все пациенты - в удовлетворительном состоянии.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в холле сессионного зала Николаевского областного совета депутатов от партии Оппозиционная платформа — За жизнь забросали сырыми яйцами.

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Во время инцидента депутаты ОПЗЖ проводили брифинг по поводу необходимости предоставления возможности голосовать на предстоящих выборах жителям подконтрольной Украине территории Донбасса.

Новости Харьковщины нападение Илья Кива
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