Третья и четвертая волна COVID-19: в Японии сделали заявление о пике коронавируса

Япония находится на пике второй волны коронавируса - ученые/ Reuters

В данный момент на территории Японии идет пик второй волны коронавирусной инфекции COVID-19. Вполне возможно, что страну ожидает не только третья, но и четвертая волна коронавируса.

Об этом сообщили на телеканале NHK.

По мнению ученых, страна восходящего солнца переживает середину второй волны COVID-19. Пик заражения коронавирусом проходит, однако теперь нужно будет следить за тем, чтобы за второй волной не последовали третья и четвертая.

"Предположительно, после этого последуют третья и четвертая волны, нам придется привыкать к жизни в условиях коронавируса", - полагает ученый Кадзухиро Татэда.Читайте такжеВ ВОЗ рассказали, из-за каких людей коронавирус быстро распространяется

Согласно последним сведениям, в Японии зафиксировано около 58,5 тысяч прецедентов заражения COVID-19. Умерли 1 148 человек. Вылечились почти 43 тысячи людей.

Напомним, по состоянию на утро среды, 19 августа, в мире установлено более 22 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Погибли 779 557 человек.

Ранее в Малайзии и на Филиппинах обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции. Ученые считают, что он является опасным и способен стремительно распространиться по миру. По мнению врачей, мутация коронавируса действительно может иметь негативные последствия, однако данное заявление следует тщательно изучить и проверить.