Трое медиков заразились COVID-19 после прививки российской вакциной Спутник V

Заболевшие коронавирусом медики вакцинировались первой партией препарата Спутник V / Reuters

В Алтайском крае трое медиков заразились коронавирусом после прививки российской вакциной Спутник V. Они вакцинировались первой партией этой вакцины.

В управлении прессы и массовых коммуникаций Алтайского края заявили, что скорее всего, у медиков не успел сформироваться иммунитет, сообщает ТАСС.

"Иммунитет у больных медиков, прошедших вакцинацию, вероятно, не успел сформироваться к моменту встречи с возбудителем COVID-19. Только это могло стать причиной заражения", — говорится в сообщении.

В управлении также отметили, что вакцина двухкомпонентная, соответственно, через три недели после первой инъекции человек должен получить вторую. Вакцинированным человек считается только через три недели после второй прививки.

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