Трое медиков заразились COVID-19 после прививки российской вакциной Спутник V

У медиков вероятно не успел сформироваться иммунитет.
В Алтайском крае трое медиков заразились коронавирусом после прививки российской вакциной Спутник V. Они вакцинировались первой партией этой вакцины.
В управлении прессы и массовых коммуникаций Алтайского края заявили, что скорее всего, у медиков не успел сформироваться иммунитет, сообщает ТАСС.
"Иммунитет у больных медиков, прошедших вакцинацию, вероятно, не успел сформироваться к моменту встречи с возбудителем COVID-19. Только это могло стать причиной заражения", — говорится в сообщении.
В управлении также отметили, что вакцина двухкомпонентная, соответственно, через три недели после первой инъекции человек должен получить вторую. Вакцинированным человек считается только через три недели после второй прививки.
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Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- Препарат Спутник V - единственная в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Она разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
- О регистрации вакцины 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российский препарат, который в РФ называют вакциной от COVID-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний.
- В конце октября стало известно, что у добровольцев, которые изъявили желание испытать на себе российскую вакцину Спутник V, обнаружили коронавирусную инфекцию.