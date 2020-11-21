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"Трупы в приемных отделениях": профессор обеспокоен темпами заражения Covid-19

21 ноября 2020, 21:34

Медик спрогнозировал ситуацию, если в стране будет прирост в 15-20 тысяч пациентов.

Доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров, который ежедневно работает с крайне тяжелыми коронавирусными больными, спрогнозировал коллапс медицинской системы Украины в случае значительного прироста ежедневных заражений.

В интервью украинской службе Радио Свобода он заявил, что отечественные больницы не выдержат нагрузки.

больница,коронавирус
Украинские больницы уже сейчас переполнены пациентами с коронавирусом / УНИАН

По словам медика, если количество заражений коронавирусом за сутки в стране будет составлять 15-20 тысяч, то "полы и приемные отделений будут заполнены трупами".

"У нас будут те кадры, которые мы видели во время первой волны на севере Италии, трупы на полах, трупы в приемных отделениях. Если количество заболеваний будет продолжаться недели две с количеством 15-20 тысяч новых случаев, то и тяжелых больных будет намного больше. Мы просто не выдержим", — констатировал он.

Дубров подчеркнул, что сейчас работает в отделении интенсивной терапии одной из киевских больниц, где на 10 реанимационных коек уже сейчас всегда присутствует 10-11 больных. Он подчеркнул, что уже сейчас нагрузка на медицинские учреждения является чрезмерной.

"Это тяжелая работа. Это не терапевтическое отделение или инфекционные отделения. То есть здесь 24 на 7, фактически ты физически не можешь отойти от пациента. Я только что с дежурства. Заходя в "красную" зону на 4-4,5 часа, ты оттуда уже через эти 4-4,5 часа просто выползаешь, работая один без санитарки и медсестры. В лучшем случае нас днем по два заходит", — говорит он.

В украинских больницах, акцентировал врач, медицинских кадров критически не хватает, поскольку санитарки просто увольняются, а медицинские сестры отказываются работать в инфекционной реанимации.

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