Турция закрывает школы, рестораны и вводит комендантский час из-за Covid-19

Турция вводит комендантский час на выходные / Фото pixabay.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 ноября заявил об ужесточении ограничительных мер по всей стране для борьбы с распространением коронавируса.

Как информирует газета Daily Sabah, в стране вводят комендантский час по выходным с 20:00 по местному времени до 10:00.

Власти приняли решение о закрытии всех школ до конца семестра. Дети будут учиться дистанционно.

Бары, рестораны, продуктовые магазины, торговые центры и салоны красоты будут работать только с 10:00 до 20:00.

Читайте такжеНардепы обратились в суд для отмены карантина выходного дняУточняется, что ранее введенный комендантский час для пожилых людей в возрасте 65 лет и старше расширяется и теперь будет включать людей в возрасте 20 лет и младше – им можно выходить на улицу только с 10:00 до 16:00.

Новые ограничения также предписывают, чтобы все спортивные мероприятия проводились без болельщиков.

Среди других мер, объявленных Эрдоганом – закрытие кофеен до дальнейшего уведомления, а также закрытие кинотеатров до конца года.

Карантин в мире