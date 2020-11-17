Турция закрывает школы, рестораны и вводит комендантский час из-за Covid-19

Правительство приняло решение ужесточить меры по всей стране.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 ноября заявил об ужесточении ограничительных мер по всей стране для борьбы с распространением коронавируса.
Как информирует газета Daily Sabah, в стране вводят комендантский час по выходным с 20:00 по местному времени до 10:00.
Власти приняли решение о закрытии всех школ до конца семестра. Дети будут учиться дистанционно.
Бары, рестораны, продуктовые магазины, торговые центры и салоны красоты будут работать только с 10:00 до 20:00.
Читайте такжеНардепы обратились в суд для отмены карантина выходного дняУточняется, что ранее введенный комендантский час для пожилых людей в возрасте 65 лет и старше расширяется и теперь будет включать людей в возрасте 20 лет и младше – им можно выходить на улицу только с 10:00 до 16:00.
Новые ограничения также предписывают, чтобы все спортивные мероприятия проводились без болельщиков.
Среди других мер, объявленных Эрдоганом – закрытие кофеен до дальнейшего уведомления, а также закрытие кинотеатров до конца года.
Карантин в мире
В Австрии канцлер Себастьян Курц заявил об учреждении на всей территории государства общенационального жесткого карантина, так называемого локдауна.
Правительство 11 ноября приняло решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране будут закрыты кафе, рестораны, непродовольственные магазины и торгово-развлекательные центры.
По предварительной информации, карантин выходного дня будет действовать до 30 ноября. Согласно данным СМИ, противоэпидемиологические меры могут продлить как минимум до 31 декабря.