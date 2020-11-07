Туристов из Дании не пропускают из-за мутации коронавируса у норок

Британия вводит карантин из-за коронавируса у норок / Фото: Reuters

Великобритания с 7 ноября запретила въезд иностранным гостям, которые живут в Дании, посещали эту страну или проезжали через нее транзитом, из-за нового штамма коронавируса, который мутировал и перешел на людей от норок.

Как сообщает ВВС, для британцев, которые посещали Данию, учредили обязательную самоизоляцию на 14 дней.

По словам министра транспорта Великобритании Гранта Шеппса, власти приняли решение действовать жестко и быстро, поскольку органы здравоохранения Дании сообщают о многочисленных вспышках коронавируса на норковых фермах.

"Обеспечение безопасности населения Британии остается нашим главным приоритетом" - заявил он.

Уточняется, что на двухнедельную самоизоляцию также должны отправиться родственники и члены семей британцев, которые вернулись накануне из Дании.

Отметим, с июня в Дании было выявлено 214 случаев заболевания людей коронавирусом с вариантами SARS-CoV-2, связанными с выращиваемыми норками.

Читайте такжеНа ферме в Испании из-за Covid-19 убивают 100 тысяч норок

Мутации коронавируса