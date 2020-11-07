Туристов из Дании не пропускают из-за мутации коронавируса у норок

Британия закрыла границы для датчан.
Великобритания с 7 ноября запретила въезд иностранным гостям, которые живут в Дании, посещали эту страну или проезжали через нее транзитом, из-за нового штамма коронавируса, который мутировал и перешел на людей от норок.
Как сообщает ВВС, для британцев, которые посещали Данию, учредили обязательную самоизоляцию на 14 дней.
По словам министра транспорта Великобритании Гранта Шеппса, власти приняли решение действовать жестко и быстро, поскольку органы здравоохранения Дании сообщают о многочисленных вспышках коронавируса на норковых фермах.
"Обеспечение безопасности населения Британии остается нашим главным приоритетом" - заявил он.
Уточняется, что на двухнедельную самоизоляцию также должны отправиться родственники и члены семей британцев, которые вернулись накануне из Дании.
Отметим, с июня в Дании было выявлено 214 случаев заболевания людей коронавирусом с вариантами SARS-CoV-2, связанными с выращиваемыми норками.
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Мутации коронавируса
Правительство Дании поручило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом среди животных.
Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) предположили, что штамм коронавируса SADS-CoV, известный как синдром острой диареи у свиней, может также распространиться на людей.
Американские ученые исследовали коронавирус 2020 от двух волн инфекции и выяснили, что в последних образцах преобладает более заразный штамм.