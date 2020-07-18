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Названы самые безопасные страны для туризма

Представлен также список наиболее опасных стран для путешествий.

18 июля 2020, 01:52
туристы
Стали известны самые безопасные страны для туризма / bloknot.ru

Катар стал в 2020 году самой безопасной страной для посещения туристами.

Перечень государств по шкале опасности обнародовал аналитический сервис Numbeo.

Самые безопасные страны для путешествий:

  • Катар (88,1 балла из ста);

  • Тайвань (84,7 балла);

  • ОАЭ (84,5 балла);

  • Грузия;

  • Оман;

  • Гонконг;

  • Словения;

  • остров Мэн;

  • Швейцария;

  • Япония.

Максимально опасные государства мира для туристов:

  • Венесуэла;

  • Папуа — Новая Гвинея;

  • Южная Африка;

  • Афганистан;

  • Гондурас;

  • Тринидад и Тобаго;

  • Бразилия;

  • Гайана;

  • Эль-Сальвадор;

  • Сирия.

Как ранее сообщалось, популярным странам, где очень любят отдыхать туристы, в первую очередь Египту и Турции, светит серьезный удар по этому бизнесу, если кто-то из отдыхающих заразится там COVID-19 и умрет.

Напомним, доктор Комаровский пояснил, почему переполненные пляжи менее опасны в плане передачи COVID-19, чем переполненный общественный транспорт.

туризм путешествия
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