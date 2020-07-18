Названы самые безопасные страны для туризма

Стали известны самые безопасные страны для туризма / bloknot.ru

Катар стал в 2020 году самой безопасной страной для посещения туристами.

Перечень государств по шкале опасности обнародовал аналитический сервис Numbeo.

Самые безопасные страны для путешествий:

Катар (88,1 балла из ста);

Тайвань (84,7 балла);

ОАЭ (84,5 балла);

Грузия;

Оман;

Гонконг;

Словения;

остров Мэн;

Швейцария;

Япония.

Максимально опасные государства мира для туристов:

Венесуэла;

Папуа — Новая Гвинея;

Южная Африка;

Афганистан;

Гондурас;

Тринидад и Тобаго;

Бразилия;

Гайана;

Эль-Сальвадор;

Сирия.

Как ранее сообщалось, популярным странам, где очень любят отдыхать туристы, в первую очередь Египту и Турции, светит серьезный удар по этому бизнесу, если кто-то из отдыхающих заразится там COVID-19 и умрет.

Напомним, доктор Комаровский пояснил, почему переполненные пляжи менее опасны в плане передачи COVID-19, чем переполненный общественный транспорт.