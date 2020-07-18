Названы самые безопасные страны для туризма

Катар стал в 2020 году самой безопасной страной для посещения туристами.
Перечень государств по шкале опасности обнародовал аналитический сервис Numbeo.
Самые безопасные страны для путешествий:
Катар (88,1 балла из ста);
Тайвань (84,7 балла);
ОАЭ (84,5 балла);
Грузия;
Оман;
Гонконг;
Словения;
остров Мэн;
Швейцария;
Япония.
Максимально опасные государства мира для туристов:
Венесуэла;
Папуа — Новая Гвинея;
Южная Африка;
Афганистан;
Гондурас;
Тринидад и Тобаго;
Бразилия;
Гайана;
Эль-Сальвадор;
Сирия.
Как ранее сообщалось, популярным странам, где очень любят отдыхать туристы, в первую очередь Египту и Турции, светит серьезный удар по этому бизнесу, если кто-то из отдыхающих заразится там COVID-19 и умрет.
Напомним, доктор Комаровский пояснил, почему переполненные пляжи менее опасны в плане передачи COVID-19, чем переполненный общественный транспорт.
Автор: Яна Катасонова