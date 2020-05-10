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Стало известно, когда Турция начнет принимать иностранных туристов

10 мая 2020, 23:32

Турецкие курорты начнут постепенно открываться с июня.

Турция, курорт
Турция уже планирует туристический сезон / Фото pixabay.com

Турция заявила о намерении начинать туристический сезон и открывать небо для иностранцев уже с июня.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на турецкого министра культуры и туризма Мехмета Эрсоя, внутреннее сообщение будет открыто с конца мая, а после согласования с другими странами начнет функционировать и международное.

Однако отели и заведения общественного питания получат строгие предписания, которые будут выполнять для предотвращения эпидемии коронавируса. Посетители обязаны будут соблюдать дистанцию и выполнять все нормы гигиены. Для сотрудников сферы туризма будут организованы обязательные для прохождения специализированные курсы.

В Турции отменят знаменитый all inclusive и в ресторанах не будет шведского стола. Еду туристам будет выдавать персонал.

Читайте такжеПойдет ли коронавирус "в отпуск" летом: ответ британских вирусологовВо всех туристических районах проверят доступ к квалифицированной помощи, которую оперативно в случае необходимости смогут получить туристы.

По словам министра, ежегодно Турция рассчитывает принять в этом году около 58 млн туристов, для их обслуживания откроют 60 процентов отелей.

По состоянию на 10 мая в Турции подтверждено 138,657 тыс. случаев COVID-19, 3,786 тыс. пациентов умерли.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что украинцам следует планировать отпуск на вторую половину лета, поскольку предположительно с этого периода по стране начнет курсировать транспорт, и будет смягчен карантин в Украине.

При этом украинцы уже массово запланировали отдых в Карпатах на майские праздники 2020. Детальнее читайте в материале Отдых в Карпатах на майские 2020 – карантин лишь взвинтил цены.

Новости Турции отпуск отдых туристический сезон туризм
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