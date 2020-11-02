"Тут допускается много ошибок": что делать, когда при COVID-19 скачет температура – врач

Врач посоветовал не заниматься самолечением и трезво оценивать ситуацию.
Высокая температура – один из главных симптомов коронавируса. Но в то же время она может свидетельствовать и о других заболеваниях: гайморите, ангине или почечном воспалении. Что делать, если не уверен в диагнозе и как не усугубить ситуацию, объяснил украинский медик Тарас Жиравецкий.
Для начала надо исключить все симптомы других заболеваний. Затем сделать тест на COVID-19. Если тест позитивный – не нужно паниковать, а нужно звонить семейному врачу.
После получения позитивного теста на коронавирус многие пациенты начинают уговаривать себя и окружающих, что тест ошибся, что болезни нет. Отрицание – это опасно и контрпродуктивно, отметил эксперт. И именно на этом этапе "мы допускаем много ошибок и иногда не соблюдаем простые рекомендации врачей", добавил он.
"Рекомендую сразу после того, как у вас поднялась температура, переходить на последний этап и звонить врачу, это же сэкономит и время, и нервы", – написал Жиравецкий в Facebook.
Врач посоветовал не заниматься самолечением и трезво оценивать ситуацию.
Коронавирус в Украине: последние новости
- Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +6 574 человека. По состоянию на 2 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 402 194 человека.
- Ранее врач посоветовал, что нельзя делать после коронавируса. После COVID-19 необходимо максимально уменьшать нагрузку, сказал медик.
- Иммунолог назвал простой способ защититься от коронавируса. По словам врача, некоторые вирусы заставляют организм активнее вырабатывать интерфероны.