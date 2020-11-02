"Тут допускается много ошибок": что делать, когда при COVID-19 скачет температура – врач

Коронавирус и температура - что делать и когда паниковать / Reuters

Высокая температура – один из главных симптомов коронавируса. Но в то же время она может свидетельствовать и о других заболеваниях: гайморите, ангине или почечном воспалении. Что делать, если не уверен в диагнозе и как не усугубить ситуацию, объяснил украинский медик Тарас Жиравецкий.

Для начала надо исключить все симптомы других заболеваний. Затем сделать тест на COVID-19. Если тест позитивный – не нужно паниковать, а нужно звонить семейному врачу.

После получения позитивного теста на коронавирус многие пациенты начинают уговаривать себя и окружающих, что тест ошибся, что болезни нет. Отрицание – это опасно и контрпродуктивно, отметил эксперт. И именно на этом этапе "мы допускаем много ошибок и иногда не соблюдаем простые рекомендации врачей", добавил он.

"Рекомендую сразу после того, как у вас поднялась температура, переходить на последний этап и звонить врачу, это же сэкономит и время, и нервы", – написал Жиравецкий в Facebook.

Врач посоветовал не заниматься самолечением и трезво оценивать ситуацию.

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