Тяжелое лечение, летальные случаи: врач предупредил о новой опасности COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Украине кардинально изменилась, подчеркнул Сергей Дубров.
По словам эксперта Минздрава, врача-анестезиолога Сергея Дуброва, в последние полтора месяца значительно увеличилось количество пациентов молодого возраста с тяжелым течением COVID-19.
Как рассказал он в Telegram-канале Минздрава Коронавирус_инфо, в конце лета - первой половине сентября - тяжелое течение болезни было, как правило, у людей 70+.
"На сегодняшний день - в последние полтора месяца есть огромное количество пациентов молодого возраста с тяжелым течением COVID-19, которые нуждаются, в том числе, в искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день у меня в отделении два пациента, находящихся на ИВЛ, один - 35 лет, второй - 46 лет. Они абсолютно без сопутствующей патологии и были здоровы до коронавирусного заболевания", - добавил Дубров.
Врач отметил, что ему трудно сказать, меняется ли сам вирус или условия протекания болезни, - это вопрос к специалистам-вирусологам.
"Однозначно могу сказать, что на сегодняшний день 50 на 50. 50% людей относительно молодого возраста до 60 лет с тяжелым течением и 50% - это 60+ с сопутствующей патологией", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что сам летом говорил, что для молодых COVID-19 не страшен, но на сегодняшний день ситуация изменилась.
"Молодые в большинстве случаев его переносили легко и не нуждались в госпитализации, на сегодняшний день уверенно могу сказать, что это уже не так, и молодые люди без сопутствующей патологии имеют тяжелое течение COVID-19 и летальное в том числе", - резюмировал Дубров.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки зафиксировано 14 тыс. 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 229 человек.
- Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 728 человек; летальных случаев - 229; выздоровели 7 тыс. 845 человек; осуществлено тестирований за сутки - 70 тыс. 752 (в том числе методом ПЦР - 45 тыс. 957, методом ИФА - 24 тыс. 795).
- За все время пандемии в Украине заболели 598 тыс. 085 человек; выздоровели - 274 тыс. 324 человека; летальных исходов - 10 тыс. 598; проведено ПЦР-тестирований - 4 млн 108 тыс. 825.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.