Тяжелое лечение, летальные случаи: врач предупредил о новой опасности COVID-19

Увеличилось число пациентов молодого возраста с COVID-19 / Фото Reuters

По словам эксперта Минздрава, врача-анестезиолога Сергея Дуброва, в последние полтора месяца значительно увеличилось количество пациентов молодого возраста с тяжелым течением COVID-19.

Как рассказал он в Telegram-канале Минздрава Коронавирус_инфо, в конце лета - первой половине сентября - тяжелое течение болезни было, как правило, у людей 70+.

"На сегодняшний день - в последние полтора месяца есть огромное количество пациентов молодого возраста с тяжелым течением COVID-19, которые нуждаются, в том числе, в искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день у меня в отделении два пациента, находящихся на ИВЛ, один - 35 лет, второй - 46 лет. Они абсолютно без сопутствующей патологии и были здоровы до коронавирусного заболевания", - добавил Дубров.

Врач отметил, что ему трудно сказать, меняется ли сам вирус или условия протекания болезни, - это вопрос к специалистам-вирусологам.

"Однозначно могу сказать, что на сегодняшний день 50 на 50. 50% людей относительно молодого возраста до 60 лет с тяжелым течением и 50% - это 60+ с сопутствующей патологией", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сам летом говорил, что для молодых COVID-19 не страшен, но на сегодняшний день ситуация изменилась.

"Молодые в большинстве случаев его переносили легко и не нуждались в госпитализации, на сегодняшний день уверенно могу сказать, что это уже не так, и молодые люди без сопутствующей патологии имеют тяжелое течение COVID-19 и летальное в том числе", - резюмировал Дубров.

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