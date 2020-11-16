"Тяжелое время": коронавирус снова атаковал семью Тимошенко

Юлия Тимошенко рассказала, почему карантин выходного дня она провела дома.
Народный депутат, лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко заявила о том, что ее муж Александр заболел коронавирусом.
Как сообщила Тимошенко в комментарии изданию Vesti.ua, карантин выходного дня она провела дома, помогая заболевшему супругу.
"Учитывая, что у меня муж заболел коронавирусом, я была дома, помогала ему в это тяжелое время проводить лечение. Мы были дома", — ответила Тимошенко на вопрос о том, как провела карантин выходного дня.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Людмила Телегина – мать Юлии Тимошенко – заболела коронавирусом. Состояние заболевшей оценивалось как очень тяжелое. СМИ также сообщали о том, что дочь Тимошенко Евгения вместе с мужем Артуром Чечеткиным также болели коронавирусом.
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Коронавирус у Юлии Тимошенко:
- 23 августа стало известно, что Тимошенко заболела коронавирусом. Пресс-секретарь политика Марина Сорока уточнила, что состояние лидера Батькивщины врачи оценивали как тяжелое.
- 2 сентября Тимошенко сообщила, что пережила кризисное состояние. Политик добавила, что почти две недели борьбы с тяжелой болезнью повлияли на ощущение реальности.
- 11 сентября Тимошенко получила отрицательный тест на коронавирус. При этом у нее оставалось воспаление легких.