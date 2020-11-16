"Тяжелое время": коронавирус снова атаковал семью Тимошенко

Юлия Тимошенко / УНИАН

Народный депутат, лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко заявила о том, что ее муж Александр заболел коронавирусом.

Как сообщила Тимошенко в комментарии изданию Vesti.ua, карантин выходного дня она провела дома, помогая заболевшему супругу.

"Учитывая, что у меня муж заболел коронавирусом, я была дома, помогала ему в это тяжелое время проводить лечение. Мы были дома", — ответила Тимошенко на вопрос о том, как провела карантин выходного дня.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Людмила Телегина – мать Юлии Тимошенко – заболела коронавирусом. Состояние заболевшей оценивалось как очень тяжелое. СМИ также сообщали о том, что дочь Тимошенко Евгения вместе с мужем Артуром Чечеткиным также болели коронавирусом.

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Коронавирус у Юлии Тимошенко: