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Тысячи новых смертей и заражений COVID-19 до зимы: в НАН дали мрачный прогноз

16 ноября 2020, 16:13

Число случаев заражений коронавирусом до конца ноября может увеличиться на 192 тысячи.

Коронавирус
В Украине прогнозируют рост числа заражений и смертей от COVID-19 / Фото Reuters

В Украине ожидается почти 200 тысяч новых случаев коронавируса до 29 ноября, говорится в прогнозе Института проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук Украины.

Об этом идет речь в расчетах Межведомственной инициативной группы по математическому прогнозированию развития эпидемии COVID-19, которые публикует НАН Украины.

Отмечается, что до 29 ноября общее количество случаев коронавируса может достичь 737 946, что на 192 257 случаев больше, чем сегодняшнее число случаев. По состоянию на 16 ноября, по данным Минздрава, зарегистрировано 545 689 больных.

/ nas.gov.ua

Кроме того, ученые прогнозируют, что до 29 ноября общее количество умерших с COVID-19 достигнет 12 797, то есть до конца ноября количество жертв болезни возрастет на 3 100.

/ nas.gov.ua

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Коронавирус в Украине:

  • 9 тыс. 832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 ноября.
  • В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 100 человек.
  • Летальных случаев - 94, выздоровели 2 тыс. 753 человека, проведено тестирований за сутки - 33 тыс. 486 (в том числе методом ПЦР - 28 тыс. 685, методом ИФА - 4 тыс. 801).
  • За все время пандемии в Украине заболели 545 тыс. 689 человек; выздоровели 244 тыс. 197 человек; летальных исходов - 9 тыс. 697; проведено ПЦР-тестов - 3 млн 941 тыс. 651.
  • За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.
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