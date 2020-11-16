Тысячи новых смертей и заражений COVID-19 до зимы: в НАН дали мрачный прогноз

В Украине прогнозируют рост числа заражений и смертей от COVID-19 / Фото Reuters

В Украине ожидается почти 200 тысяч новых случаев коронавируса до 29 ноября, говорится в прогнозе Института проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук Украины.

Об этом идет речь в расчетах Межведомственной инициативной группы по математическому прогнозированию развития эпидемии COVID-19, которые публикует НАН Украины.

Отмечается, что до 29 ноября общее количество случаев коронавируса может достичь 737 946, что на 192 257 случаев больше, чем сегодняшнее число случаев. По состоянию на 16 ноября, по данным Минздрава, зарегистрировано 545 689 больных.

/ nas.gov.ua

Кроме того, ученые прогнозируют, что до 29 ноября общее количество умерших с COVID-19 достигнет 12 797, то есть до конца ноября количество жертв болезни возрастет на 3 100.

/ nas.gov.ua

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