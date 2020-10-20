УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

У четырех групп людей плохо вырабатываются антитела к коронавирусу - ученый

20 октября 2020, 16:20

Все эти группы населения плохо реагируют на любые вакцины, у них в принципе вырабатывается недостаточно антител и к другим инфекциям.

коронавирус
У четырех групп людей плохо вырабатываются антитела к коронавирусу / Reuters

Коронавирус 2020 обнаружили у более 40 миллионов человек, а жертвами Covid-19 стали более миллиона человек. Весь мир с нетерпением ждет на появление вакцины от коронавируса. Но, как оказалось, вакцина поможет не всем. Как заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, антитела, появляющиеся в результате введения вакцины от коронавируса, плохо вырабатываются у пожилых, пьющих, людей в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты.

Об этом Гинцбург рассказал в комментарии Интерфаксу.

"После введения вакцины у кого-то может быть больше, у кого-то меньше антител, у кого-то - совсем маленькое количество. У граждан за 80 лет иммунная система реагирует плохо, гораздо дольше, чем у молодых, ферменты хуже работают, антитела хуже вырабатываются. Есть, конечно, среди них и "сохранные", те, кто ведет здоровый образ жизни, плавает", - сказал Гинцбург.

Также, по его словам, плохо вырабатывают антитела те, кто "злоупотребляет C2H5OH, спиртными напитками, которые являются токсичными для любой размножающейся клетки: если каждый день употреблять по полстакана виски, не пьянея и хорошо себя чувствуя, то иммунная система на это плохо реагирует".

"Плюс тяжелые стрессовые состояния или постоянный стресс тоже не способствует выработке антител. Еще те, кто принимает статины - противоспалительные препараты, влияющие на размножение клеток - как правило, это онкологические больные ", - сказал Гинцбург.

Вместе с тем он пояснил, что все эти группы населения плохо реагируют на любые вакцины, у них в принципе вырабатывается недостаточно антител и к другим инфекциям.

Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:

новости России коронавирус коронавирус новости вакцина от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «У четырех групп людей плохо вырабатываются антитела к коронавирусу - ученый». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

17:40
Эрдоган обвинил Макрона в нападении на ислам и мусульман
17:39
"Цена растет": в Раде анонсировали новое подорожание газа
17:28
Гороскоп на 21 октября для всех: "всесильность" и возрастание дара Видео
17:18
Солист ТНМК Фагот заразился коронавирусом и поделился состоянием
17:11
Врач объяснила, почему не нужно "демонизировать" хлеб
Реклама
17:10
Пенсии будут начислять иначе - что изменится для украинцев
17:05
В Армении оценили вероятность участия России в конфликте в Нагорном Карабахе Видео
17:00
Обворожительная французская стрижка гаврош из 50-х опять в моде - фото Фото
16:59
Презент для Трампа под выборы: США и Россия готовы подписать ядерную сделку - WSJ Видео
16:54
Резкий скачок заболеваемости коронавирусом: Ляшко предупредил о худшем сценарии Видео
16:30
Звездопад Ориониды 2020: когда будет пик и как наблюдать
16:25
Жителей Беларуси будут наказывать за подписку на Telegram-канал NEXTA Видео
16:24
Порошенко возглавил рейтинг топ-коррупционеров – опрос Видео
16:20
У четырех групп людей плохо вырабатываются антитела к коронавирусу - ученый Видео
16:17
В Харькове девушка на авто бултыхнулась прямо в реку Видео
16:03
Лукашенко допустил вступление Беларуси в НАТО Видео
15:45
Лукашенко пригрозил найти и наказать каждого протестующего Видео
15:31
Медики выяснили, как именно коронавирус бьет по внутренним органам
15:31
Санкционная удавка на шее Северного потока — 2: США выдвинули ультиматум РФ Видео
15:30
Астролог назвал главного "рискуна" среди знаков Зодиака Видео
Реклама
15:22
В Беларуси оценили риски закрытия транспортного сообщения с Украиной Видео
15:20
США выбросили полученные от России аппараты ИВЛ Видео
15:16
Армия Азербайджана вблизи границ Армении: Алиев сделал заявление
15:06
У Путина обеспокоены планами Зеленского построить военно-морские базы на Черном море Видео
15:05
Первый большой эксклюзив для PS5 обзавелся новыми подробностями Видео
14:55
Украинским медикам "снова" повысят зарплаты: Зеленский назвал суммы Видео
14:28
Пьяный Никита Михалков потерял свой Оскар
14:26
Когда стартует вакцинация от коронавируса: ВОЗ раскрыла вероятные сроки Видео
14:00
В моду вернулись впечатляющие леггинсы и лосины в стиле 80-х: фото Фото
13:54
ДТЭК лоббирует покрытие зеленого тарифа за счет бюджета – нардеп
13:51
Семейка Крудс 2 - появились дата выхода и первый официальный трейлер Видео
13:50
Как перестать переедать: названы здоровые способы Видео
13:49
Слуга народа и ОПЗЖ в лидерах - опрос популярности партий перед местными выборами
13:40
В Минздраве сделали заявление о новом плане по борьбе с Covid-19 в Украине Видео
13:38
Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок Видео
13:29
Netflix закрыл сериал про путешествия в космосе Видео
12:50
В Москве заявили, что Вашингтон не отказался от ядерной сделки на условиях Путина Видео
12:50
Битва с Covid-19 и возвращение Крыма с Донбассом: главные тезисы выступления Зеленского в Раде Видео
12:48
В сети появилась возможная дата релиза новой части God of War Видео
12:40
Крыс едят, как курятину: украинка раскрыла секреты вьетнамской кухни
Реклама
12:35
Социологи выяснили, поддерживают ли украинцы экономическую зону на Донбассе
12:28
Опрос показал, что украинцы думают о намерении Зеленского услышать их мнение Видео
12:21
"Не Турция и Мальдивы": Зеленский повезет 120 нардепов на передовую Видео
12:20
Звезда Большого Лебовски Джефф Бриджес заболел раком
12:16
Рада одобрила создание штаба по борьбе с Covid-19
12:07
Сухие губы: названы 5 лучших домашних средств Видео
11:40
Умерла Ирина Скобцева - российская актриса и мать Федора Бондарчука
11:34
"Не стоит бояться": Зеленский уточнил позицию Киева по поводу амнистии на Донбассе
11:31
В Слуге народа анонсировали еще много опросов от Зеленского Видео
11:31
Легендарная игра Хидео Кодзимы будет недоступна на PS5 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять