У четырех групп людей плохо вырабатываются антитела к коронавирусу - ученый

У четырех групп людей плохо вырабатываются антитела к коронавирусу / Reuters

Коронавирус 2020 обнаружили у более 40 миллионов человек, а жертвами Covid-19 стали более миллиона человек. Весь мир с нетерпением ждет на появление вакцины от коронавируса. Но, как оказалось, вакцина поможет не всем. Как заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, антитела, появляющиеся в результате введения вакцины от коронавируса, плохо вырабатываются у пожилых, пьющих, людей в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты.

Об этом Гинцбург рассказал в комментарии Интерфаксу.

"После введения вакцины у кого-то может быть больше, у кого-то меньше антител, у кого-то - совсем маленькое количество. У граждан за 80 лет иммунная система реагирует плохо, гораздо дольше, чем у молодых, ферменты хуже работают, антитела хуже вырабатываются. Есть, конечно, среди них и "сохранные", те, кто ведет здоровый образ жизни, плавает", - сказал Гинцбург.

Также, по его словам, плохо вырабатывают антитела те, кто "злоупотребляет C2H5OH, спиртными напитками, которые являются токсичными для любой размножающейся клетки: если каждый день употреблять по полстакана виски, не пьянея и хорошо себя чувствуя, то иммунная система на это плохо реагирует".

"Плюс тяжелые стрессовые состояния или постоянный стресс тоже не способствует выработке антител. Еще те, кто принимает статины - противоспалительные препараты, влияющие на размножение клеток - как правило, это онкологические больные ", - сказал Гинцбург.

Вместе с тем он пояснил, что все эти группы населения плохо реагируют на любые вакцины, у них в принципе вырабатывается недостаточно антител и к другим инфекциям.

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