У Иво Бобула от коронавируса умерли родные

Иво Бобул / Главред

Знаменитый певец Иво Бобул рассказал, что его родные умерли на Буковине от коронавируса. Во время интервью с Сергеем Ивановым в программе Антиподы для проекта Исландия, Иво Бобул рассказал, как переживает утрату, и что он молится богу из-за болезни в стране и мире.

У младшего брата артиста от болезни скончались супруга и зять, которые жили в Закарпатской области, в которой по данным статистики самый высокий процент заболеваемости коронавирусом.

"У моего брата умерли жена и зять. Говорилось, что от коронавируса. А на самом деле, кто знает. Для меня это был очень большой удар", - признался он.

Но при этом, Иво Бобул не уверен до конца - был ли это Covid-19.

Иво Бобул рассказал о потерях в семье из-за коронавируса:

"До сегодняшнего дня не могу спокойно реагировать, потому что знаю, как брату трудно, — рассказал Бобул. — Осталась дочь с маленьким мальчиком. Это трагедия. Выхожу на балкон по вечерам и говорю со Всевышним. Что же люди натворили такого, что им это все? Кто это натворил?",

Напомним, что сестра Шерон Стоун подхватила коронавирус из-за нарушителей карантина. Актриса обратилась к людям, которые ходят без масок, и показала палату, в которую попала ее сестра, болевшая волчанкой до того, как заразиться Covid-19.