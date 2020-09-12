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У известного ведущего коронавирус и двусторонняя пневмония

12 сентября 2020, 12:00

Ведущий поделился, что ему никогда не было так плохо.

У Остапчука Covid-19 и двустороннее воспаление легких – Владимир Остапчук
У Владимира Остапчука Covid-19 и двустороннее воспаление легких / instagram.com/vova_ostapchuk

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук сообщил, что заболел коронавирусом Covid-19.

Ведущий на своей странице в Instagram написал, что у него двусторонняя пневмония (воспаление легких).

Остапчук поделился, что ему стало резко плохо в день первого большого стендапа – 4 сентября, и он не вышел на сцену.

Ведущий отметил, что так плохо ему никогда не было.

"Я не люблю жаловаться, но это была, наверное, самая ужасная неделя для моего здоровья", – сообщил он.

Также Остапчук назвал симптомы коронавируса, которые у него были:

  • Температура под 40;
  • Кашель;
  • Озноб.

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/ Скриншот с instagram.com/vova_ostapchuk
  • Напомним, Владимиру Остапчуку 35 лет. В частности, он работал на Хит FM, принимал участие в ряде проектов телеканала 1+1.
  • Также Остапчук был одним из ведущих песенного конкурса Евровидение 2017, которое проходило в Киеве.
Владимир Остапчук коронавирус новости Instagram
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