У известного ведущего коронавирус и двусторонняя пневмония

У Владимира Остапчука Covid-19 и двустороннее воспаление легких / instagram.com/vova_ostapchuk

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук сообщил, что заболел коронавирусом Covid-19.

Ведущий на своей странице в Instagram написал, что у него двусторонняя пневмония (воспаление легких).

Остапчук поделился, что ему стало резко плохо в день первого большого стендапа – 4 сентября, и он не вышел на сцену.

Ведущий отметил, что так плохо ему никогда не было.

"Я не люблю жаловаться, но это была, наверное, самая ужасная неделя для моего здоровья", – сообщил он.

Также Остапчук назвал симптомы коронавируса, которые у него были:

Температура под 40;

Кашель;

Озноб.

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/ Скриншот с instagram.com/vova_ostapchuk