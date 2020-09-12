У известного ведущего коронавирус и двусторонняя пневмония

Ведущий поделился, что ему никогда не было так плохо.
Известный украинский ведущий Владимир Остапчук сообщил, что заболел коронавирусом Covid-19.
Ведущий на своей странице в Instagram написал, что у него двусторонняя пневмония (воспаление легких).
Остапчук поделился, что ему стало резко плохо в день первого большого стендапа – 4 сентября, и он не вышел на сцену.
Ведущий отметил, что так плохо ему никогда не было.
"Я не люблю жаловаться, но это была, наверное, самая ужасная неделя для моего здоровья", – сообщил он.
Также Остапчук назвал симптомы коронавируса, которые у него были:
- Температура под 40;
- Кашель;
- Озноб.
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- Напомним, Владимиру Остапчуку 35 лет. В частности, он работал на Хит FM, принимал участие в ряде проектов телеканала 1+1.
- Также Остапчук был одним из ведущих песенного конкурса Евровидение 2017, которое проходило в Киеве.
Автор: Екатерина Присяжнюк