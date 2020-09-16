У Кернеса коронавирус спровоцировал инсульт – СМИ

У Кернеса произошел инсульт из-за Covid-19 / УНИАН

У мэра Харькова Геннадия Кернеса на фоне коронавирусной инфекции несколько дней назад произошел инсульт.

"Несколько дней назад у Кернеса произошел инсульт, вызванный коронавирусом", - цитирует Zn.ua источник из ближайшего окружения мэра.

По сведениям инсайдера, Кернеса пытались экстренно перевезти на лечение в Германию или Израиль. Однако у него подтверждённый тестом коронавирус, а больного с Covid-19 не хочет принимать на лечение ни одна страна. Известно, что самолет харьковского олигарха Александра Ярославского с полными баками топлива стоит в аэропорту уже несколько дней в ожидании знаменитого пациента.

Источники пояснили, что во всех странах ЕС отказываются принимать больных с коронавирусом, с какими бы проблемами со здоровьем они не столкнулись и насколько бы влиятельный статус не имели.

Читайте также"Никаких ограничений": Кернес поднял бунт из-за карантинаОтметим, Кернес не появляется на публике с 23 августа – в этот день его видели на праздновании Дня города Харькова. После праздника мэр не появлялся на работе и в публичной плоскости. А 12 сентября появилась информация о том, что он заразился коронавирусом.

У Кернеса коронавирус: