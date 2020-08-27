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У Кличко назвали условие закрытия школ в Киеве

27 августа 2020, 11:50

В КГГА будут жестко реагировать в случае заражений COVID-19 в школах.

Школа
Решение будет принимать директор школы - КГГА / УНИАН

Школу в Киеве могут закрыть в том случае, если у учителя будет диагностирован коронавирус. Может быть принято решение, согласно которому либо школа будет закрыта, либо учитель или класс уйдут на карантин.

Об этом рассказал и.о первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский в ходе брифинга в четверг, 27 августа.

По его словам, если один из учителей заразится COVID-19, школу могут закрыть. Педагог, у которого обнаружили коронавирус, отправится на самообсервацию. После установления контактов директор примет решение по поводу работы учебного учреждения.Читайте такжеКоронавирус с новой силой "атакует" Киев: названы самые "зараженные" районы

"В зависимости от ситуации будет приниматься решение - или школа закрывается, или класс уходит на карантин, или учитель", - подчеркнул Мондриевский.

Ранее Мондриевский заявил, что в Киеве дети пойдут в школу с 1 сентября. Ученики младших классов смогут не носить защитные маски во время передвижения по школе.

Тем временем министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что осенью в районах красной эпидемиологической зоны школы будут закрыты. Ученики, проживающие в городах и районах оранжевой, желтой и зеленой зоны смогут пойти в школу с 1 сентября.

новости Киева коронавирус в Киеве школы КГГА
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