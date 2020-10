У кого в 2,5 раза выше риск умереть от COVID-19: ученые назвали главный признак

Люди с ухудшением работы правой половины сердца умирают от коронавируса чаще / pixabay.com

Ученые из Медицинского колледжа Weill Cornell в Нью-Йорке обнаружили маркер, который помогает определить повышенный риск смерти у пациента с коронавирусом.

Речь идет о степени повреждения правой части сердца. Об этом говорится в статье в Journal of the American College of Cardiology.

Выводы основаны на результатах эксперимента, в котором принимали участие 510 пациентов с коронавирусом в возрасте в среднем 64 года, которым провели эхокардиографию.

Две трети добровольцев составляли мужчины. У 35% испытуемых обнаружили увеличение правой камеры сердца без утолщения ее стенок. У 15% испытуемых заметили ухудшение работы сердечного желудочка.

Отмечается, что в среднем люди с ухудшением работы правой половины сердца умирают от коронавируса в 2,5 раза чаще. При дилатации (увеличение объёма камер сердца без изменения толщины сердечной стенки, - ред.) риск смерти возрастает в 1,43 раза. Это связано с тем, что именно правый желудочек подгоняет кровь в легкие, поэтому респираторные заболевания непосредственно влияют на работу сердечной мышцы из-за сопротивления кровотоку.

Отмечается, что дисфункция правого желудочка - это первый верный признак вероятности смертельного исхода от осложнений коронавируса у пациентов.

