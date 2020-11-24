У летучих мышей за пределами Китая обнаружили Covid-19

Вирусы у летучих мышей впервые обнаружили за границами Китая / privet.club

Впервые ученые обнаружили вирус, который очень похож на Covid-19, у летучих мышей на территории Японии и Камбоджи, то есть за пределами Китая.

Как информирует журнал Nature, вирус был найден у двух летучих мышей в Камбодже, которые пролежали в морозильной камере лаборатории с 2010 года.

Сейчас стартовали масштабные исследования. Специалисты подчеркивают, что, если вирус, найденный в организмах этих мышей, совпадет с коронавирусом на 97% и более, ученые смогут получить немало информации о способах передачи коронавируса к людям от мышей, а также о происхождении вируса.

Читайте такжеВ Канаде изобрели шлем для защиты от коронавируса"Независимо от того, что именно обнаружила камбоджийская команда, оба открытия являются впечатляющими, потому что они подтверждают, что вирусы, тесно связанные с SARS-CoV-2, относительно часто встречаются у подковоносых летучих мышей и даже у летучих мышей, обнаруженных за пределами Китая", — рассказал биолог Элис Латинн.

По словам исследователей, вирус, который был обнаружен у летучих мышей в Японии, совпал с коронавирусом Covid-19 на 81,5 процента. На данный момент недостаточно информации для идентификации вирусов, однако ученые продолжают работу.

Новости Китая