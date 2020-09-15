У мэра Харькова Кернеса подтвердили коронавирус

Состояние мэра Харькова стабильно тяжелое.
Мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом, медики выявили у него воспаление легких.
Об этом на брифинге во вторник, 15 сентября, заявил пресс-секретарь департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
"Он просил передать, что он подтверждает коронавирус и вызванное им двустороннее воспаление легких. Ни о каком отеке мозга, ни о какой коме речь не идет", - пересказал чиновник свой разговор с Кернесом.
Сидоренко уточнил, что говорил с Кернесом вечером в понедельник, 14 сентября. Кернес находится в 17-й больнице.
Также представитель горсовета добавил, что состояние мэра Харькова стабильно тяжелое.
У Кернеса коронавирус – что об этом говорилось ранее:
- Вечером 14 сентября харьковский горсовет официально подтвердил, что Геннадий Кернес находится на больничном. Однако там опровергли информацию, что Кернес находится в коме после заражения коронавирусом.
- 14 сентября СМИ со ссылкой на источники в ОП сообщили, что мэр Харькова Геннадий Кернес находится в больнице в тяжелом состоянии – у него диагностировали коронавирус и госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Кроме того, сообщалось, что Кернес находится в состоянии комы.
Автор: Адриана Бубновская