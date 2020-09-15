У мэра Харькова Кернеса подтвердили коронавирус

Кернес заболел коронавурусом / kernes.com.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом, медики выявили у него воспаление легких.

Об этом на брифинге во вторник, 15 сентября, заявил пресс-секретарь департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Он просил передать, что он подтверждает коронавирус и вызванное им двустороннее воспаление легких. Ни о каком отеке мозга, ни о какой коме речь не идет", - пересказал чиновник свой разговор с Кернесом.

Сидоренко уточнил, что говорил с Кернесом вечером в понедельник, 14 сентября. Кернес находится в 17-й больнице.

Также представитель горсовета добавил, что состояние мэра Харькова стабильно тяжелое.

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