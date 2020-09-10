У главнокомандующего ВСУ коронавирус и пневмония – активист

Главнокомандующий находится на самоизоляции, отметил волонтер.
Главнокомандующий Вооруженными Cилами Украины – генерал-полковник Руслан Хомчак – подхватил китайский коронавирус Covid-19.
У главнокомандующего не только коронавирус, а и пневмония, написал волонтер Александр Колим в Twitter, ссылаясь на сведения надежного источника.
По словам активиста, Хомчак находится на самоизоляции.
"Информация от надежного источника!!! Две недели главком Хомчак на самоизоляции, у него COVID-19 и воспаление легких", – написал волонтер.
В Генштабе ВСУ и в Минобороны не сообщали о болезни Хомчака.
- Напомним, Руслан Хомчак назначен главнокомандующим украинской армии в конце марта – такой указ подписал президент Владимир Зеленский.
- До назначения на пост главнокомандующего Хомчак занимал должность начальника Генштаба ВСУ.
Автор: Екатерина Присяжнюк