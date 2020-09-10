У главнокомандующего ВСУ коронавирус и пневмония – активист

У Руслана Хомчака коронавирус, сообщил волонтер / УНИАН

Главнокомандующий Вооруженными Cилами Украины – генерал-полковник Руслан Хомчак – подхватил китайский коронавирус Covid-19.

У главнокомандующего не только коронавирус, а и пневмония, написал волонтер Александр Колим в Twitter, ссылаясь на сведения надежного источника.

По словам активиста, Хомчак находится на самоизоляции.

"Информация от надежного источника!!! Две недели главком Хомчак на самоизоляции, у него COVID-19 и воспаление легких", – написал волонтер.

В Генштабе ВСУ и в Минобороны не сообщали о болезни Хомчака.