У не болевшего коронавирусом могут появиться антитела - вирусолог

Антитела к коронавирусу могут появиться у тех, кто не болел / Reuters

Коронавирус 2020 в последнее время стал распространяться слишком быстро – в мире уже зарегистрировали более 46 миллионов случаев заражения. Но заболеют не все. У человека, который не болел COVID-19, могут появиться антитела, заявил вирусолог, доктор медицинский наук Анатолий Альтштейн.

По его словам, много частных компаний занимаются тестированием на коронавирусную инфекцию и на антитела. Неизвестно, кто-то контролирует качество этих тест-систем или нет, уточнил профессор в комментарии телеканалу Звезда.

"Тест-системы, с помощью которых проводят диагностику, находятся под большим вниманием и проверяются. То, что касается тестов на антитела, то здесь может быть много частных инициатив, и качество этих тестов не всегда точно известно", - пояснил Альтштейн.

Он заявил, что у человека, не болевшего коронавирусом, вполне могут появиться антитела. Вирусолог напомнил, что большая часть заболевших переносит COVID-19 бессимптомно.

"Это даже не болезнь, а инфекция. Есть вирус в организме. Он размножается. Человек не болеет, поэтому он не пойдет проверяться на коронавирус. А потом у него оказываются антитела. Такое возможно вполне", - заявил Альтштейн.

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