У омбудсмена шокировали ситуацией с Covid-19 на оккупированном Донбассе

В ОРДЛО пренебрегали карантином / Reuters

В оккупированных Донецкой и Луганской областях сложилась крайне критическая ситуация с количеством заражений коронавирусной инфекцией.

"Больницы в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ред.) переполнены, средств индивидуальной защиты в аптеках ОРДЛО не хватает, ограничительные меры такие как - социальная дистанция, масочный режим и др. не действуют", - заявил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

По словам дипломата, на протяжении всего 2020 года продолжалась активная выдача российских паспортов на территории ОРДЛО. С этой целью граждане систематически выезжали в Ростовскую область, не соблюдая требования карантина. Люди пренебрегали здоровьем, поскольку их вывозили в Россию для получения документа, а затем они могли привезти инфекцию домой.

"Сейчас в ОРДЛО ставят три диагноза: ОРВИ, пневмония, коронавирус. Людей с первыми двумя диагнозами отправляют по домам, и истинное количество больных на коронавирус оккупанты умалчивают. Таким образом, реализуя политические проекты, процессы интеграции жителей ОРДЛО в РФ (паспортизация, образовательная деятельность) оккупанты ставят выше чем сохранение здоровья и жизни жителей ОРДЛО", - резюмировал Павел Лисянский.